Memur ve emeklinin temmuz zammı için geri sayım başladı. Milyonların zammının netleşmesi için haziran ayı enflasyonunun açıklanması bekleniyor. Peki memur ve emekli ne kadar zam alacak? İşte masadaki 3 farklı senaryo...

ENFLASYON KRİTİK! Memur ve emekli zammı için enflasyon kritik bir öneme sahip. Zam 2026'nın ilk 6 ayındaki enflasyon rakamlarına göre belirlenecek.

EMEKİ VE MEMURUN ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR? SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2026'nın ilk yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre zam alacak. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 7'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alacak.



OCAK-MAYIS ENFLASYON RAKAMLARI TÜİK'in açıkladığı verilere göre, Ocak-Mayıs aylarını kapsayan enflasyon rakamları ay ay şöyle gerçekleşti: Ocak: %4,84

Şubat: %2,96

Mart: %1,94

Nisan: % 4,18

Mayıs: % 1,71



5 AYLIK ENFLASYON Böylece 5 aylık enflasyon yüzde yüzde 16,6 olarak gerçekleşti. Ocak-Mayıs aylarını kapsayan 5 aylık enflasyona göre, memur ve emeklinin şimdiden garantilediği zam da netleşti.



MEMUR VE EMEKLİNİN GARANTİ ZAMMI! Buna göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 16,6 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 12,4 oranında zammı şimdiden hak etti.

GÖZLER 3 TEMMUZ'DA! Memur ve emekli zammının kesinleşmesi için şimdi de haziran ayı enflasyonu bekleniyor. Milyonların maaş zammını belirleyecek olan veri 3 Temmuz Cuma günü saat 10.00'da açıklanacak.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK? Memur ve emekli zammı için masada 3 farklı senaryo bulunuyor. Merkez Bankası'nın haziran ayı piyasa katılımcıları anketi bu konuda önemli bir ipucu veriyor.

SENARYO 1 Merkez'in anketinde haziran ayı enflasyon beklentisinin (yüzde 1,36) gerçekleşmesi halinde, 6 aylık enflasyon yüzde 18,19 olacak. Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 18,19 oranında, memur ve memur emeklileri ise yüzde 13,93 oranında zam alacak. Bu durumda en düşük memur maaşı 70 bin 511 liraya, en düşük SSK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı ise 23 bin 638 lira olacak.



SENARYO 2 2. senaryoda ise 6 aylık enflasyonun yüzde 19 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu durumda haziran enflasyonu yüzde 2,05 gelecek. Böylece memur zammı yüzde 14,71 olacak, emekli zammı ise yüzde 19 olacak. En düşük memur maaşı 70 bin 994 liraya, en düşük emekli maaşı ise 23 bin 800 liraya yükselecek.

SENARYO 3 Son senaryo ise 6 aylık enflasyonun yüzde 20 olarak gelmesi. Bu durumda haziran enflasyonu yüzde 2,91 olacak. Böylece memur zammı yüzde 15,68, emekli zammı ise yüzde 20 olacak. En düşük memur maaşı 71 bin 594 liraya, en düşük emekli maaşı ise 24 bin liraya çıkacak.



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