Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Ekonomi

Proje bazlı devlet yardımı kararı Resmi Gazete'de: Yatırımcılara 5 milyar liralık yeni destek

Whatsapp İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Proje bazlı devlet yardımı kararı Resmi Gazete'de: Yatırımcılara 5 milyar liralık yeni destek

Proje bazlı devlet teşvikleri baştan aşağı yenilendi. Yeni düzenlemeyle 5 milyar lira ve üzeri yatırımlara doğrudan sözleşme imkânı getirilirken, stratejik projelere yönelik destek ve denetim şartları yeniden belirlendi.

Özetle Dinle
Kaydet
a- | +A

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar baştan aşağı yenilendi. Yeni düzenleme ile birlikte 5 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip komple yeni yatırımlar için Bakanlık ile yatırımcılar arasında doğrudan sözleşme imzalanabilecek.

Proje bazlı devlet teşviklerinden yararlanabilmek için belirlenen yeni asgari sabit yatırım limitleri şu şekilde sıralandı:

Teknoloji Hamlesi Programı: Öncelikli ürün listesindeki üreticiler için asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon TL olarak belirlendi.

Diğer Yatırımlar ve AR-GE: Genel yatırım projeleri veya AR-GE harcamaları için alt limit 2 milyar TL oldu.

Sözleşmeli Komple Yeni Yatırımlar: Bakanlık ile doğrudan sözleşme imzalanacak komple yeni yatırımlarda asgari tutar 5 milyar TL olarak uygulanacak.

Proje bazlı devlet yardımı kararı Resmi Gazete'de: Yatırımcılara 5 milyar liralık yeni destek
Başlık ResmiProje bazlı devlet yardımı kararı Resmi Gazete'de: Yatırımcılara 5 milyar liralık yeni destek

DESTEK SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık, belirlediği stratejik sektörlerdeki şirketleri mektupla davet edebilecek ya da dijital platformlar üzerinden özel şartlı çağrılara çıkabilecek. Müracaatlar, kalkınma ve yatırım bankalarınca hazırlanan resmî fizibilite raporu ve dilekçe ile yapılacak. Teknoloji hamlesi kapsamındaki başvurularda bu şart aranmayacak.

ÖNERİLEN HABERLER
Abdülhamid Han ile gurur dolu 4 yıl
EKONOMİ

Abdülhamid Han ile gurur dolu 4 yıl

Bakanlıkça uygun bulunan projeler cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Onaylanan projelere Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenecek.

Doğrudan Kurum Destekleri: Teknoloji Hamlesi kapsamındaki projeler KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından doğrudan desteklenebilecek.

Proje bazlı devlet yardımı kararı Resmi Gazete'de: Yatırımcılara 5 milyar liralık yeni destek
Başlık ResmiProje bazlı devlet yardımı kararı Resmi Gazete'de: Yatırımcılara 5 milyar liralık yeni destek

5 YILLIK RAPOR VE 3 YILDA BAŞLAMA ŞARTI

Yeni kararla birlikte yatırımcıların yükümlülüklerine ilişkin kritik denetim kuralları getirildi: Buna göre, yatırımı tamamlama vizesini takip eden 5 yıl boyunca her yıl kullanılan destek miktarlarını içeren faaliyet raporu bakanlığa sunulacak. (Bu madde 26 Kasım 2016’dan itibaren geçerli sayılacak.)

3 Yılda %10 Harcama Şartı: Mücbir sebepler hariç, destek kararından itibaren 3 yıl içinde yatırım tutarının en az %10’u veya 200 milyon TL tutarında harcama yapıldığı belgelenecek.

ÖNERİLEN HABERLER
Yapay zekâ devreye girdi! Kamuda 2 milyar TL’lik riskli harcama tespit edildi
EKONOMİ

Yapay zekâ devreye girdi! Kamuda 2 milyar TL’lik riskli harcama tespit edildi

KISMİ KULLANIM OLABİLECEK

Yatırımın tamamı bitmeden de belirli destekler devreye alınabilecek. En az iki eksperin yerinde yapacağı tespitle kısmi işletmeye geçişi onaylanan tesislerde sigorta primi işveren hissesi ve enerji desteği başlatılabilecek.

Ancak tamamlama vizesinden önce kullanılacak enerji desteği, toplam hakkın yüzde 50’sini geçemeyecek.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
Whatsapp İkon Facebook İkon Bağlantıyı Kopyala
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal Bağlantıyı Kopyala Bağlantıyı Kopyala
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Ekonomi
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Bakanlık rehber hazırladı: Dünyanın en büyük helal pazarına ışık
Dünyanın en büyük helal pazarına ışık
Kaydet
Sağlık kontrolü için götürülmüştü: Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz
Cinsel istismar şüphelisine hastane bahçesinde infaz
Kaydet
Opel üçüncü yerli modeli için gün sayıyor
Opel üçüncü yerli modeli için gün sayıyor
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.