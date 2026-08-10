Proje bazlı devlet teşvikleri baştan aşağı yenilendi. Yeni düzenlemeyle 5 milyar lira ve üzeri yatırımlara doğrudan sözleşme imkânı getirilirken, stratejik projelere yönelik destek ve denetim şartları yeniden belirlendi.

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar baştan aşağı yenilendi. Yeni düzenleme ile birlikte 5 milyar lira sabit yatırım tutarına sahip komple yeni yatırımlar için Bakanlık ile yatırımcılar arasında doğrudan sözleşme imzalanabilecek.

Proje bazlı devlet teşviklerinden yararlanabilmek için belirlenen yeni asgari sabit yatırım limitleri şu şekilde sıralandı:

Teknoloji Hamlesi Programı: Öncelikli ürün listesindeki üreticiler için asgari sabit yatırım tutarı 100 milyon TL olarak belirlendi.

Diğer Yatırımlar ve AR-GE: Genel yatırım projeleri veya AR-GE harcamaları için alt limit 2 milyar TL oldu.

Sözleşmeli Komple Yeni Yatırımlar: Bakanlık ile doğrudan sözleşme imzalanacak komple yeni yatırımlarda asgari tutar 5 milyar TL olarak uygulanacak.

Proje bazlı devlet yardımı kararı Resmi Gazete'de: Yatırımcılara 5 milyar liralık yeni destek

DESTEK SİSTEMİ NASIL İŞLEYECEK?

Bakanlık, belirlediği stratejik sektörlerdeki şirketleri mektupla davet edebilecek ya da dijital platformlar üzerinden özel şartlı çağrılara çıkabilecek. Müracaatlar, kalkınma ve yatırım bankalarınca hazırlanan resmî fizibilite raporu ve dilekçe ile yapılacak. Teknoloji hamlesi kapsamındaki başvurularda bu şart aranmayacak.

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Bakanlıkça uygun bulunan projeler cumhurbaşkanının onayına sunulacak. Onaylanan projelere Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenecek.

Doğrudan Kurum Destekleri: Teknoloji Hamlesi kapsamındaki projeler KOSGEB veya TÜBİTAK tarafından doğrudan desteklenebilecek.

Proje bazlı devlet yardımı kararı Resmi Gazete'de: Yatırımcılara 5 milyar liralık yeni destek

5 YILLIK RAPOR VE 3 YILDA BAŞLAMA ŞARTI

Yeni kararla birlikte yatırımcıların yükümlülüklerine ilişkin kritik denetim kuralları getirildi: Buna göre, yatırımı tamamlama vizesini takip eden 5 yıl boyunca her yıl kullanılan destek miktarlarını içeren faaliyet raporu bakanlığa sunulacak. (Bu madde 26 Kasım 2016’dan itibaren geçerli sayılacak.)

3 Yılda %10 Harcama Şartı: Mücbir sebepler hariç, destek kararından itibaren 3 yıl içinde yatırım tutarının en az %10’u veya 200 milyon TL tutarında harcama yapıldığı belgelenecek.

KISMİ KULLANIM OLABİLECEK

Yatırımın tamamı bitmeden de belirli destekler devreye alınabilecek. En az iki eksperin yerinde yapacağı tespitle kısmi işletmeye geçişi onaylanan tesislerde sigorta primi işveren hissesi ve enerji desteği başlatılabilecek.

Ancak tamamlama vizesinden önce kullanılacak enerji desteği, toplam hakkın yüzde 50’sini geçemeyecek.



| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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