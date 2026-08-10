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Opel üçüncü yerli modeli için gün sayıyor

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Opel üçüncü yerli modeli için gün sayıyor

Opel, binek araçlarının yanı sıra ticari model ailesi ile de Türkiye’de büyümesini sürdürüyor. Bu kapsamda yeni bir hamleyi devreye alan Alman üretici, hafi f ticari araç ailesinin en önemli modellerinden Combo’yu, 2026 yılının üçüncü çeyreğinden itibaren Bursa’daki Tofaş Fabrikası’nda üretmeye başlayacak.

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Zafira, Vivaro ve Vivaro Kamyonet modellerinin ardından Combo’nun da üretim programına dâhil edilmesiyle Opel’in Türkiye’de üretilen hafi f ticari araç ürün gamı daha da genişlemiş olacak.

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Markanın geçmişte ülkemizde önemli oranda üretim yaptığına dikkat çeken Opel Türkiye Marka Direktörü Yiğit Yantaç, konuyla ilgili açıklamasında şöyle konuştu: Bugün yeniden Türkiye’de üretime başlıyor olmak, bizim için yalnızca stratejik değil, duygusal açıdan da son derece değerli bir adım. Uzun yıllardır müşterilerimizden Opel modellerinin Türkiye’de üretilmesine yönelik güçlü bir talep alıyorduk. Opel Combo’nun, Türk mühendisliği ve Tofaş’ın dünya standartlarındaki üretim kalitesiyle Bursa’da hayat bulacak olması, iki güçlü mühendislik kültürünün buluşmasını simgeliyor. Zafi ra ve Vivaro’dan sonra Combo modelimizin yerli üretimi Türkiye’ye duyduğumuz güvenin ve uzun vadeli bakış açımızın en somut göstergelerinden birisi.


Yazar : ALİ ÇELİK | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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