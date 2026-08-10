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Ekonomi

Bakanlık rehber hazırladı: Dünyanın en büyük helal pazarına ışık

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Bakanlık rehber hazırladı: Dünyanın en büyük helal pazarına ışık

Endonezya’ya yönelik hazırlanan rehberle Türk ihracatçılara, vergi, gümrük ve pazara giriş süreçlerine ilişkin kapsamlı bilgiler sunuldu.

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Dünyanın helal pazarı en yüksek pazarlarından Endonezya’ya yönelik rehber hazırlandı. 280 milyonu aşan nüfusuyla Güneydoğu Asya’nın en büyük ekonomisi olan Endonezya’nın, aynı zamanda dünyanın en fazla Müslüman nüfusuna sahip ülkesi olduğu belirtildi.

Söz konusu güçlü demografik yapının, helal üretim standartları, tüketim alışkanlıkları ve Türkiye ile olan köklü kültürel bağları sayesinde Türk ürünleri açısından önemli fırsatlar sunduğu ifade ediliyor.

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Bu durum pazarı stratejik bir e-İhracat bölgesi hâline getirirken, hazırlanan rehberde vergi ve gümrük uygulamalarından yolcu muafiyetine, pazara giriş süreçlerinden Türkiye’nin gümrük ve mikro ihracat verilerine kadar ihracatçıların ihtiyaç duyacağı güncel ve kapsamlı bilgilere yer veriliyor.

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Bakanlık açıklamasında, bu ülkeye yönelik çalışmaların birbirini izleyeceği ifade edildi.

Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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