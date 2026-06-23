Canan Karatay ile Hakan Ural arasında canlı yayında yaşanan “harçlık” diyaloğu sosyal medyada gündem oldu. Ural’ın Babalar Günü hediyesi olarak 200 TL aldığını söylemesi üzerine Karatay’ın "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın" şeklindeki esprili yorumla stüdyoda kahkahalara neden oldu.

Sağlık ve beslenme alanındaki açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen İç Hastalıkları ve Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Canan Karatay, Kanal D ekranlarında yayınlanan ve Hakan Ural'ın sunduğu programa konuk oldu. Programda sohbetin Babalar Günü'ne gelmesiyle birlikte ikili arasında dikkat çeken bir diyalog yaşandı.

“5 KURUŞA 4 TAKLA ATAN İNSANSIN”

Karatay'ın kendisine yaptığı jestten söz eden Hakan Ural, "Hocam bana Babalar Günü hediyesi olarak 200 TL harçlık verdi" dedi. Ural'ın bu sözleri üzerine Karatay, esprili bir dille "5 kuruşa 4 takla atan bir insansın" ifadelerini kullandı.

“PARAYI SEVERİM YALAN YOK”

Karatay'ın stüdyoda gülüşmelere neden olan sözleri karşısında kısa süreli şaşkınlık yaşayan Ural, ardından espriye aynı samimiyetle karşılık verdi. Ünlü sunucu, "Ben parayı severim, yalan yok" diyerek stüdyodakileri güldürdü.

Programda yaşanan bu renkli diyalog, kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, görüntüler en çok paylaşılan ve yorumlanan videolar arasında yer aldı.

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