Dünya Kupası'na 24 yıl aradan sonra katılan A Milli Takım, Avustralya'nın ardından Paraguay'a da sürpriz şekilde yenildi. Spor yorumcusu Gökhan Dinç, turnuvaya veda eden Ay-yıldızlı ekibin futboluna yönelik sert eleştiri getirdi ve Arda Güler için de "Gariban Messi'si" benzetmesi yaptı. Birçok dile çevrilen görüntüler sosyal medyada viral olurken; Dinç, dikkat çeken bir paylaşıma da imza attı.

A Milli Futbol Takımı; 20 Haziran sabahı yüzde 79 topla oynama, 5'i isabetli 32 şut, 51 rakip ceza sahasında topla buluşma, 2.10 gol beklentisi ve 630 pas istatistiklerine rağmen Paraguay'a 1-0 mağlup oldu. Avustralya'ya da 2-0 kaybeden Türkiye, 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te ABD ile yapacağı D Grubu son maçı öncesi 2026 FIFA Dünya Kupası'na havlu attı.

2026 FIFA Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a 1-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımı, gruptan çıkma şansını kaybetti.

"SOL BEK HAKAN'A, HAKAN STOPERE, STOPER HAKAN'A..."

BTV YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendiren Gökhan Dinç, A Milli Takım'ın yüksek pas sayısına ulaşmasına karşın gol bulamamasına çok sert tepki göstererek, şu ifadeleri kullandı:

Şimdi bak, 630 pası ne yapıyoruz biliyor musun? Bak, ne yapıyoruz? 630 pas yapmışız. Bak stoper sağ beke, sağ bek stopere, stoper diğer stopere, bu stoper sol beke, sol bek Hakan'a, Hakan stopere, stoper Hakan'a, Hakan stopere, stoper sağ beke, sağ bek sağ öne, sağ ön bek ön sağ öne. Lan böyle top oynanır mı? Lan böyle 630 değil 830 tane yapsan ne olacak? Ne yapacaksın lan burada topu? Ne yapacaksın burada yaptığın pasla?

Gökhan Dinç'in yayın sırasında ateş püskürdüğü anlar

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"GARİBAN MESSI'Sİ"

Milli yıldız Arda Güler'in performansını da eleştiren Dinç, "Ne yapacaksın Arda (Güler) efendi? Ya kardeşim ya sana ya anlamıyorum. Herhalde sana bunu söylediler. 'Bunu yap' dediler ya. Öyle bir yerde top bekliyor ki orada alıp ne yapacaksın ya? Ne yapacaksın abi orada alıp? Turnuva boyunca yapmadığın şeyi mi yapacaksın? Üç kişiyi mi geçeceksin abi? Ya yemin ediyorum bak bugünkü turnuvada Arda için söylenecek bir tane şey var abi; Gariban Messi'si. Bak gariban Messi'si bu ya. Gariban Messi'si yemin ediyorum ya. Aldık baş tağcı yaptık, 'Evladımız' dedik. Altın çağ. Bana ne lan Real Madrid'deki performansından? Bana ne? Anası mıyım babası mıyım? İzleyeceğim övüneceğim. Geleceksin burada oynayacaksın abi bunu" ifadelerini kullandı.

Real Madrid forması giyen Arda Güler, 2 maçta da beklentilerin çok altında performans sergiledi.

HER DİLDE VİRAL OLDU

Gazeteci Gökhan Dinç'in Türkiye-Paraguay maçına ilişkin yorumları küresel çapta gündem oldu. Söz konusu anlara dair video, sosyal medyada farklı dillere çevrilerek, X'te (eski adıyla Twitter) art arda dolaşıma sokuldu.

Türkiye-Paraguay maçı istatistikleri

Soysal medyada trend topic listesine giren Dinç ise yayın sırasında sinirlenip, fırlattığı kağıdın fotoğrafını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşarak, "Tanıdık geldi mi?" mesajını yazdı.

Gökhan Dinç'in Instagram paylaşımı

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