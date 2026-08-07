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ASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026! Ankara'da sular ne zaman gelecek?

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ASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Fotoğraf Başlığı ASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026! Ankarada sular ne zaman gelecek?

Ankara'da 7 Ağustos Cuma günü yaşanan su kesintileri nedeniyle ASKİ'nin güncel arıza duyuruları takip ediliyor. Sincan ve Yenimahalle'nin bazı bölgelerinde suların kesilmesiyle birlikte kesintiden etkilenen mahalleler ve tahmini kesinti bitiş saatleri gündeme geldi.

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Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), başkentte meydana gelen arızalara ilişkin güncel bilgileri paylaştı. 7 Ağustos 2026 tarihli duyurulara göre Sincan ve Yenimahalle'de şebeke hattı ve çalışma kaynaklı su kesintileri uygulanırken ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi. Peki, Ankara'da sular ne zaman gelecek, ASKİ su kesintisi saat kaçta bitecek?

ASKİ SU KESİNTİSİ 7 AĞUSTOS 2026

ASKİ'nin 7 Ağustos 2026 tarihli güncel duyurusunda Sincan ve Yenimahalle'de su kesintileri yer alıyor. Sincan'da Alıcı mahallesinin bir kısmı etkilenirken, Yenimahalle'de Özevler Mahallesi ve Aşağı Yahyalar bir kısmı su kesintisinden etkilendi. Ankara'daki güncel su kesintileri ASKİ'nin resmi arıza ve kesinti sayfasından takip edilebiliyor. Burada arızanın başlangıç tarihi, tahmini tamir saati, kesinti nedeni ve etkilenen bölgeler yayımlanıyor.

ASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026! Ankarada sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026! Ankarada sular ne zaman gelecek?

SİNCAN SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 7.08.2026 00:35:00

Tamir Tarihi: 7.08.2026 12:00:00

Alcı Mahallesi Zübeyde Hanım Cadde içinde Ø160 mm çapındaki şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alıcı Mahallesi'nin bir kısmı

ASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026! Ankarada sular ne zaman gelecek?
Başlık ResmiASKİ su kesintisi 7 Ağustos 2026! Ankarada sular ne zaman gelecek?

YENİMAHALLE SU KESİNTİSİ


Arıza Tarihi: 7.08.2026 08:30:00

Tamir Tarihi: 7.08.2026 13:00:00

Yenimahalle ilçesi Özevler Mahallesinde İvedik Caddesi üzerinde Planlama daire Başkanlığının yapacağı çalışma nedeni ile plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: Özevler Mahallesi ve Aşağı Yahyalar bir kısmı

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Editör : İREM ÖZCAN
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