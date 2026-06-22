ABD merkezli ünlü spor sitesi Athletic’te yer alan A Milli Futbol Takımı değerlendirme gerçekleri yüzümüze çarptı. Athletic’te yer alan yazıda, “Başlarına çuval geçirip golf oynasalar daha iyi olurdu! Uzun mesafeden yapılan vuruşların çokluğu gülünç ve bir tür bilgisizlik ya da tam bir panik göstergesi...” ifadeleri kullanıldı.

A Milli Takım, Avustralya’nın ardından Paraguay’a mağlup olarak 2026 Dünya Kupası’na veda etti. Millî takımın turnuvada oynadığı iki maçla ilgili ABD merkezli ünlü spor sitesi Athletic’te yer alan değerlendirme ise gerçekleri yüzümüze çarptı. Yazıda “Türklerin Arda Güler, Kenan Yıldız, Hakan Çalhanoğlu ve diğer yetenekli oyuncuları vardı. Bu yüzden bu kadar kötü olmalarının hiçbir bahanesi yok. Haiti’den tam iki buçuk saat sonra elendiler! Haiti’nin futbol kültürü daha yeni filizleniyor. Türkiye’nin macerası onların altında gömülmeli” denildi.

Paraguay yenilgisi sonrası

62 ŞUTU VAR, GOLÜ YOK!

A Millî Takım’ın 62 şut çekmesine rağmen gol atamamasına dikkat çekilirken, “Türkiye’nin içler acısı düşük performansını başka bir şekilde de açıklayabiliriz; Avustralya ve Paraguay maçlarında toplam 62 şut çekmelerine rağmen gol atamamaları... 1966’da istatistikler tutulmaya başlandığından bu yana bu kadar çok şut denemesine rağmen gol atamayan bir takım kaydı bulunmuyor. Başlarına çuval geçirip golf oynasalar daha iyi olurdu! Uzun mesafeden yapılan vuruşların çokluğu gülünç ve bir tür bilgisizlik ya da tam bir panik göstergesi” ifadeleri kullanıldı.

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