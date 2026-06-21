İngiltere Premier Lig ekiplerinden Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, 2026 FIFA Dünya Kupası'na beklenmedik bir şekilde veda eden A Milli Futbol Takımı'na destek çıktı.

2026 Dünya Kupası D Grubu ikinci maçında Paraguay'a mağlup olarak turnuvaya veda eden A Milli Futbol Takımı için Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi.

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"İYİ Kİ VARSINIZ ÇOCUKLAR"

Millilerin çok çabalamasına rağmen başarısız olduğunu söyleyen Ilıcalı, paylaşımında, "Bize Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek final oynatan ve bizi 24 yıl sonra Dünya Kupası’na götüren aynı milli takımımız değil mi? Çok çabalamalarına rağmen Dünya Kupası’ndaki iki maçı da kaybetmeleri hepimizi derinden üzdü. Ama futbolda bazen olmayınca olmuyor, dünyanın en güçlü takımları bile hayal kırıklığı yaşayabiliyor. Onların o gün sahadaki üzüntülerini düşününce canınız sağ olsun çocuklar, telafi edersiniz diyorum. Başka dilde tam karşılığı olmayan vefa ve gönül gibi iki güzel kavramımız var, ben meseleye o pencereden bakıyorum. İyi ki varsınız çocuklar." ifadelerine yer verdi.

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