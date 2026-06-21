Dünya Kupası'nda Avustralya ve Paraguay'a mağlup olarak elenen A Milli Takım, FIFA dünya sıralamasında da ağır yara aldı. Turnuva öncesinde 22. sırada bulunan Türkiye, 10 basamak gerileyerek 32'nciliğe düştü.

Amerika Birleşik Devletleri, Meksika ve Kanada'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda grup aşaması heyecanı sürerken, A Milli Futbol Takımı turnuvaya erken veda etti. D Grubu'nda mücadele eden ay-yıldızlılar, ilk maçında Avustralya ve ikinci maçında Paraguay'a mağlup olarak elendi.

A Milli Futbol Takımı

FIFA SIRALAMASINDA 10 BASAMAKLIK KAYIP

Dünya Kupası öncesinde FIFA dünya sıralamasında 22. basamakta yer alan Türkiye, turnuvadaki başarısız sonuçların ardından önemli bir gerileme yaşadı. FIFA'nın güncel verilerine göre A Milli Takım, Avustralya ve Paraguay karşısında alınan mağlubiyetlerin ardından 32. sıraya düştü.

A Milli Futbol Takımı

EN FAZLA GERİLEYEN İKİNCİ TAKIM OLDU

Ay-yıldızlı ekip, Dünya Kupası sürecinde FIFA sıralamasında en fazla puan kaybeden ülkeler arasında ikinci sırada yer aldı. Turnuvada oynadığı iki karşılaşmayı da kaybederek elenen Tunus ise 13 basamaklık düşüşle listenin zirvesinde yer aldı.

Tunus Milli Futbol Takımı

GÖZLER ABD MAÇINA ÇEVRİLDİ

Turnuvaya veda etmiş olsa da A Milli Takım, D Grubu'ndaki son karşılaşmasına çıkacak. Vincenzo Montella'nın öğrencileri, grubun son maçında ev sahibi ülkelerden Amerika Birleşik Devletleri ile karşı karşıya gelecek. Türkiye-ABD mücadelesi 26 Haziran Cuma günü TSİ 05.00'te oynanacak.

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