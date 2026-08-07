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Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 7 Ağustos Cuma Asırlık Gece 8. bölüm gündemde!

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Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 7 Ağustos Cuma Asırlık Gece 8. bölüm gündemde!
Fotoğraf Başlığı Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Asırlık Gece dizisi, son bölümlerinin ardından yeni bölüm tarihiyle yeniden izleyicilerin gündemine geldi. 15 Temmuz 2016 gecesinde yaşanan olayları konu alan yapımın 8. bölüm fragmanının paylaşılmasıyla birlikte, "Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman?" ve "Asırlık Gece bu akşam var mı?" soruları da cevap aramaya başladı.

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15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında yaşanan olayları ve o gece verilen mücadeleyi konu alan Asırlık Gece dizisi büyük bir merakla bekleniyor. TRT 1'in yayın akışında yer alan bilgilere göre dizinin yeni bölüm tarihi ve yayın saati netleşti. Peki, Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı?

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 7 Ağustos Cuma Asırlık Gece 8. bölüm gündemde!
Başlık ResmiAsırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 7 Ağustos Cuma Asırlık Gece 8. bölüm gündemde!

ASIRLIK GECE YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Asırlık Gece'nin merakla beklenen 8. bölümü 7 Ağustos 2026 Cuma günü saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluşacak.

Yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla birlikte dizinin yayın tarihi de kesinleşirken, yeni bölümün aynı zamanda tabii platformu üzerinden de izlenebileceği duyuruldu.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 7 Ağustos Cuma Asırlık Gece 8. bölüm gündemde!
Başlık ResmiAsırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 7 Ağustos Cuma Asırlık Gece 8. bölüm gündemde!

ASIRLIK GECE BU AKŞAM VAR MI?

Asırlık Gece bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda yer alacak. Merakla beklenen 8. bölüm 7 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00'de yayınlanacak.

Asırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 7 Ağustos Cuma Asırlık Gece 8. bölüm gündemde!
Başlık ResmiAsırlık Gece yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? 7 Ağustos Cuma Asırlık Gece 8. bölüm gündemde!

ASIRLIK GECE OYUNCULARI KİMLER?

Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide Erkan Petekkaya, Seçkin Özdemir, Murat Aygen, Rüzgar Aksoy, Altan Akışık, Yavuz Bingöl, Burak Sergen, Emir Benderlioğlu, Tolga Mendi, Soner Türker ve Gülsim Ali gibi başarılı isimler rol alıyor.

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Editör : BETÜL TOKKAN | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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