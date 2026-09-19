Başakşehir ile Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında İstanbul'da karşı karşıya geliyor. İki takımın da son haftalarda puan kayıpları yaşadığı dönemde oynanacak mücadele öncesi yayın programı, maç saati ve karşılaşmanın oynanacağı stat gündeme geldi. Peki, Başakşehir-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda?

Başakşehir-Gençlerbirliği karşılaşması, haftanın cumartesi programında Trabzonspor-Galatasaray maçıyla aynı saat diliminde oynanacak. Turuncu-lacivertliler sahasında kötü gidişata son vermeyi hedeflerken Gençlerbirliği ise ligde yeniden galibiyet almak için İstanbul deplasmanına çıkacak. Mücadeleyi Atilla Karaoğlan yönetecek.

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Başakşehir-Gençlerbirliği maçı 19 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Trendyol Süper Lig'in 6. haftasındaki karşılaşmaya Başakşehir Fatih Terim Stadı ev sahipliği yapacak. Aynı saatte Papara Park'ta Trabzonspor ile Galatasaray da karşı karşıya gelecek.

Başakşehir-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Başakşehir mücadele öncesinde 5 maçta topladığı 4 puanla 13. sırada bulunuyor. Sezona galibiyetle başlayan İstanbul temsilcisi, sonraki dört haftada 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Gençlerbirliği ise ilk iki maçını kazanmasının ardından son üç haftada 1 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı ve 7 puanla 12. sırada yer alıyor.

Başakşehir-Gençlerbirliği maçı hangi kanalda, saat kaçta?

BAŞAKŞEHİR-GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI HANGİ KANALDA, NEREDEN İZLENİR?

Başakşehir-Gençlerbirliği maçı beIN SPORTS 2 ekranlarından canlı yayınlanacak. İstanbul Başakşehir ile Gençlerbirliği, Süper Lig'de 27. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 26 maçta taraflar 10'ar galibiyet alırken, 6 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı.