31 ton altın ülke değiştiriyor! 4 milyar dolarlık rezerv için düğmeye basıldı

Venezuela'nın yıllardır hukuki mücadelenin merkezinde bulunan milyarlarca dolarlık altın rezervi için kritik bir süreç başladı. İngiltere Merkez Bankası'nın kasalarında tutulan yaklaşık 31 ton altının Atlantik'in diğer yakasına taşınması bekleniyor.

İngiliz basınına göre Venezuela hükümeti ile muhalefet, yaklaşık 4 milyar dolar değerindeki altın rezervinin New York Federal Reserve Bankası'na transfer edilmesini öngören anlaşmaya yaklaştı.