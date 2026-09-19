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Spor

Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı devirip liderliğini korudu

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Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı devirip liderliğini korudu
Başlık ResmiFenerbahçe, Beşiktaşı farklı devirip liderliğini korudu

Kadın Futbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş’ı 3-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini korudu.

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Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçında Beşiktaş’a konuk oldu.

SARI LACİVERTLİLER RAHAT KAZANDI

Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Katie Bowen, 42. dakikada Andrea Straskova ve 84. dakikada Suliat Abideen kaydetti.

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Ligde 4'te 4 yapan Fenerbahçe arsaVev, 12 puanla liderliği sürdürdü. Beşiktaş ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı.

Fenerbahçe, ilk hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'i 2-0, ikinci hafta Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0, üçüncü hafta ise Şile Bilgidoğa’yı 12-0 mağlup etti.

Editör : EMRAH TAŞÇI | Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ
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