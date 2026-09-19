Fenerbahçe, Beşiktaş'ı farklı devirip liderliğini korudu
Kadın Futbol Süper Ligi’nin dördüncü haftasındaki derbide Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Beşiktaş’ı 3-0'lık skorla mağlup ederek liderliğini korudu.
Fenerbahçe arsaVev Kadın Futbol Takımı, Kadın Futbol Süper Ligi’nin dördüncü hafta maçında Beşiktaş’a konuk oldu.
SARI LACİVERTLİLER RAHAT KAZANDI
Fulya Hakkı Yeten Tesisleri’nde oynanan mücadeleyi sarı lacivertli takım 3-0'lık skorla kazandı. Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren golleri 13. dakikada Katie Bowen, 42. dakikada Andrea Straskova ve 84. dakikada Suliat Abideen kaydetti.
Fenerbahçe'de Ali Koç gelişmesi: Aziz Yıldırım'dan sürpriz davet
FENERBAHÇE ZİRVEYİ BIRAKMADI
Ligde 4'te 4 yapan Fenerbahçe arsaVev, 12 puanla liderliği sürdürdü. Beşiktaş ise 9 puanla ikinci sırada yer aldı.
Fenerbahçe, ilk hafta Ankara Büyükşehir Belediyesi Fomget'i 2-0, ikinci hafta Amed Sportif Faaliyetler'i 3-0, üçüncü hafta ise Şile Bilgidoğa’yı 12-0 mağlup etti.