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Roma-Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

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Roma-Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?
Başlık ResmiRoma-Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

Serie A'da haftanın öne çıkan mücadelelerinden biri Roma ile Inter arasında oynanacak. Mücadele öncesinde iki takımın ligdeki kayıpsız performansı dikkat çekerken Roma-Inter maçı canlı yayın kanalı, başlama saati ve dijital izleme seçenekleri de gündemde.

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Roma-Inter maçı, Serie A'nın 5. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren bir karşılaşmaya sahne olacak. İlk dört maçını da kazanan Roma ve Inter 12'şer puanla ilk iki sırada bulunuyor. Inter'in güncel puan tablosunda Roma averajla lider, Inter ise ikinci sırada yer alıyor.

ROMA-INTER MAÇI HANGİ KANALDA?

Roma-Inter maçı S Sport2 ekranlarından canlı yayınlanacak. 19 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak karşılaşma Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. S Sport'un yayın hizmetlerinde Serie A karşılaşmaları S Sport2 ve dijital platform S Sport Plus üzerinden takip edilebiliyor.

Roma-Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?
Başlık ResmiRoma-Inter maçı hangi kanalda, nereden izlenir, saat kaçta?

ROMA-INTER MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Roma-Inter maçı televizyonda S Sport2, uygulama üzerinden ise S Sport Plus aracılığıyla canlı izlenebilecek. İki takım mücadeleye Serie A'da dörtte dört yaparak geliyor. Roma ilk dört hafta sonunda 12 gol atıp yalnızca 1 gol yerken Inter 13 gol attı ve 6 gol yedi.

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Editör : İREM ÖZCAN
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