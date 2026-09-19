Fenerbahçe'de Ali Koç gelişmesi: Aziz Yıldırım'dan sürpriz davet

Fenerbahçe Kulübü'nde sürpriz bir toplantı gerçekleşebilir. Başkan Aziz Yıldırım'ın, Haziran 2018-Eylül 2025 arasında başkanlık koltuğunda oturan Ali Koç'u, Maltepe projesini görüşmek üzere kulüp binasına davet edeceği iddia edildi.

Fenerbahçe'de Başkan Aziz Yıldırım'ın, bu hafta Ali Koç'u arayarak, kulüp binasına davet edeceği; sürpriz görüşmede, eski başkanın Maltepe projesinde ne ölçüde yer alacağının konuşulacağı belirtildi.

Fenerbahçe'nin Ekim 2025'te düzenlenen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda Aziz Yıldırım, Ali Koç’un yanına gelerek "Beni unut" derken; Koç da "Sağlığınıza çok üzülüyorum, Allah yardımcınız olsun" cevabını verdi.

"HAKAN SAFİ DE DAHİL OLABİLİR"

Koç'un vereceği cevaba göre eski yönetici Hakan Safi'nin de sürece dahil edilmesi ve projenin üç isimden oluşacak üçlü bir konsorsiyum tarafından yürütülmesi gündemde.

Hakan Safi, Haziran 2026'da Aziz Yıldırım'a karşı başkanlık yarışını kaybetti.

Gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Sayın Aziz Yıldırım, bu hafta Ali Koç'u arayarak kulüp binasına davet edecek. Ali Koç'la Maltepe projesine ne kadar dahil olacağını konuşacaklar. Ali Koç'tan gelecek cevaba göre Hakan Safi'yi de bu projeye dahil edip, üçlü bir konsorsiyum olarak bu işi yapabilirler" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ