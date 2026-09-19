Küçükçekmece'de bir şahıs yolda yürüyen kişiyi arkasından defalarca bıçakladı

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir şahıs, yabancı uyruklu bir kişiyi arkasından yaklaşarak peş peşe bıçakladı. Bıçağı olay yerinde bırakıp kaçan şahıs aranırken, bıçaklanan kişinin ağır yaralı olarak hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

İstanbul Küçükçekmece’de yabancı uyruklu bir şahıs, kaldırımda yürürken arkasından yaklaşan adam tarafından peş peşe bıçaklandı. Zanlı bıçağı olay yerinde bırakırken polis ekipleri kaçan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Küçükçekmece İlçesi Mehmet Akif Ersoy Mahallesi’nde yaşandı. Alınan bilgilere göre, yabancı uyruklu Y.İ. kaldırımda yürüdüğü sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından arkadan peş peşe bıçaklandı. Bıçaklı saldırgan olay yerinden hızla kaçtı. İhbar sonrasında sağlık ve polis ekipleri bölgeye gönderildi. Ağır yaralanan Y.İ. ambulans ile hastaneye sevk edildi. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şüphelinin kimliğini tespit ve yakalama çalışmalarına başladı. Y.İ. ise kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.

"BALDIRLARINDAN BIÇAKLADI KAÇTI"

Görgü tanığı bir kişi yaşananları anlatarak, "2 kişi 3 kişi yürüyerek aşağı iniyordu. Arkadan bir tane bıçaklı arkadaş geldi. Baldırlarından bıçakladı. Sonra yukarı doğru kaçtı. Arkadaş ağacın yanına düştü ambulansı aradık. Olayın içeriğini bilemiyoruz. Sadece olay anına tanık olduk" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ Kaynak: İHLAS HABER AJANSI