Sakarya’da bıçaklanarak öldürülen Fatih Kurt’un cinayet anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kurt’un ailesi, olayın “Senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor” sözleri nedeniyle yaşandığını öne sürerken, görüntülerde Kurt’un kaçmaya çalıştığı ve yerdeyken defalarca bıçaklandığı görüldü. Aile, olay sonrası “Ölsün öyle arayalım ambulansı” denildiğini iddia etti.

Olay, 27 Nisan'da Akyazı ilçesi Fatih Mahallesi Singapur Evleri önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Fatih Kurt ile F.Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine göğsünden 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Kurt, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan şüpheli F.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaçmaya çalıştı, defalarca bıçaklandı! “Ölsün öyle arayalım ambulansı”

GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Yaşanan olaya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, maktul Fatih Kurt’un aracıyla olay yerine gelmesi ve P.Ş. isimli kadının evden çıkarak Kurt’un aracının kapısını açmaya çalışması yer alıyor. Ardından evde bulunan diğer şahısların dışarı çıktığı, Kurt’un kaçmaya çalıştığı, P.Ş.’nin Kurt’u tutarak yere düşürdüğü görülüyor. Görüntülerin devamında F.Ş. isimli şahsın yerde yatan Fatih Kurt’a defalarca bıçakla saldırdığı, diğer şahısların ise Kurt’un başında bekleyerek hakaretlerde bulunduğu anlar yer alıyor.

Kaçmaya çalıştı, defalarca bıçaklandı! “Ölsün öyle arayalım ambulansı”

"AĞABEYİMİ TUZAĞA ÇEKTİLER"

Cinayetle ilgili adli süreç devam ederken, hayatını kaybeden Fatih Kurt'un kardeşleri olayın arka planını ve güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan dehşet anlarını anlattı. Ağabeyinin planlı cinayete kurban gittiğini öne süren maktulün kardeşi Sevgi Tavşan, "Ağabeyimi tuzağa çektiler. Savcılığa bir ses kaydı teslim edilmiş. Olayı gerçekleştiren kardeşlerin en küçüğü kendisini temize çıkartmak için ses kaydı almış. Ses kaydında sanık, 'İyi yaptım. Bıçağı gırtlağına dayadım, ölmezse tekrar öldüreceğim ondan sonra içeri gireceğim' diyor, küfür ediyor ve gülüyor. Sanki bir can alınmamış gibi. Orada ağabeyimi yaralayıp yere bırakmışlar, içeriye dedikodu yapmaya gitmişler. Muhabbetlerini yapıp, gülüp konuşup tekrardan ağabeyimi dövmeye gidiyorlar. Sanıkların en ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Ağabeyimi önce arabada, ardından yerde 4 kere daha bıçaklaması planlı projeli bir şey" dedi.

Kaçmaya çalıştı, defalarca bıçaklandı! “Ölsün öyle arayalım ambulansı”

"'SENİN KARDEŞİN LASTİKÇİ İLE GÖRÜŞÜYOR' DEDİĞİ İÇİN BENİM AĞABEYİMİN CANINI ALDILAR"

Olay nedeniyle ailece zor günler geçirdiklerini belirten Tavşan, "Biz 4 aydan beridir kendimizde değiliz. Gecemiz gündüzümüz birbirine karıştı. Ben ağabeyimin görüntülerini izleyemiyorum. Sadece o ses kaydını biraz dinleyebildim. Psikolojim daha kötü bozuldu. Ferhat'a; 'Senin kardeşin lastikçi ile görüşüyor' dediği için ağabeyimin canını aldılar. Bunu zaten ailesi biliyor, benim ağabeyim bilince mi sıkıntı oldu veya söyleyince mi zoruna gitti. Söylemiş olsa bile canını alması gerekmiyor" diye konuştu.

Kaçmaya çalıştı, defalarca bıçaklandı! “Ölsün öyle arayalım ambulansı”

"YERDEYKEN BIÇAKLIYOR, YETMİYOR KAFASINA TEKME ATIYORLAR"

Maktulün diğer kardeşi Emel Çakır ise olay anına ilişkin güvenlik kamerası kayıtlarına dikkat çekerek, "Hep beraber peşine koşuyorlar, o canının acısı ile kaçmaya çalışırken P., ağabeyimi arkadan tutup düşürüyor. Ağabeyimi yerdeyken bıçaklıyor, yetmiyor kafasına tekme atıyorlar. Hiçbir insan, hiçbir canlı bu şekilde bir ölümü hak etmiyor. Adaletin yerini bulmasını istiyorum. P'nin de ceza almasını istiyorum. Çünkü benim ağabeyimin ölüm sebebi en başta P. Ferhat ağabeyimi öldürmüş olabilir ama P., Fatih'i yere düşürmeseydi, o kapıyı zorlamasaydı ağabeyim bugün hayatta olacaktı" şeklinde konuştu.

Kaçmaya çalıştı, defalarca bıçaklandı! “Ölsün öyle arayalım ambulansı”

DEHŞETE DÜŞÜREN İDDİA: “ÖLSÜN ÖYLE ARAYALIM”

Ağabeyinin canice öldürüldüğünü söyleyen Çakır, "Yere düşen savunmasız yatan bir adamı nasıl hala bıçaklayıp tekmelersin? Orada da bir kadın gelip diyor ki 'namusumuza leke sürersen işte böyle geberirsin' diyor. Orada hayvan yatsa o şekilde müdahale etmeye hakkın yok. Görüntülerde gözüküyor, P. ağabeyimin başında duruyor. 'Ruh hastası psikopat' diyor. 'Ambulansı arayın' diyor ağabeyim ama onlar, 'Ölsün öyle arayalım ambulansı' dediler. Ağabeyim ambulans isteyince, P.; 'Kes, gebermezsen şimdi, ben seni geberteceğim' diyor. Şu an sadece F.Ş. tutuklu, diğer şahıslarında tutuklanmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaçmaya çalıştı, defalarca bıçaklandı! “Ölsün öyle arayalım ambulansı”

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI