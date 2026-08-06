Mersin'de bir evde sağlıksız koşullarda üretilerek satışa hazırlanmış yaklaşık 200 kilogram midye dolması ele geçirildi. Gazete kağıdıyla pişirildiği belirlenen ve ağır koku yayan midyeler imha edilirken, üreticiye para cezası uygulanıp yasal işlem başlatıldı.

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Gündoğdu Mahallesi'nde bir adrese operasyon düzenledi. Evde yapılan incelemelerde, sepetlerde satışa hazır yüzlerce midye dolması bulundu.

Mide bulandıran görüntüler: Tam satışa çıkacaktı! 200 kilosu da imha edildi

GAZETE KAĞIDIYLA PİŞİRMİŞLER

Denetimlerde bozulan ürünlerin ağır bir koku yaydığı, hijyen kurallarına aykırı ortamda üretildiği ve uygun olmayan şartlarda muhafaza edildiği tespit edildi. İncelemelerde ayrıca midyelerin gazete kağıdıyla birlikte pişirildiği belirlendi.

Mide bulandıran görüntüler: Tam satışa çıkacaktı! 200 kilosu da imha edildi

KURŞUN, ARSENİK VE KADMİYUM...

Yetkililer, gazete baskı mürekkeplerinde bulunabilen kurşun, arsenik, kadmiyum ve benzidin gibi ağır metal ile toksik maddelerin yüksek ısıyla birlikte gıdaya geçebileceğini, bunun da insan sağlığı açısından ciddi risk oluşturabileceğini bildirdi.

Mide bulandıran görüntüler: Tam satışa çıkacaktı! 200 kilosu da imha edildi

200 KİLO MİDYE İMHA EDİLDİ

Ekipler tarafından üretim durdurulurken, satışa hazır yaklaşık 200 kilogram midye dolmasına el konuldu. Zabıta Müdürlüğü tarafından üretim yapan kişiye 3 bin 705 lira idari para cezası uygulanırken, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından da yasal işlem başlatıldı. El konulan midye dolmaları ise, işlemlerin ardından toprağa gömülerek imha edildi.

Mide bulandıran görüntüler: Tam satışa çıkacaktı! 200 kilosu da imha edildi

Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürü Ufuk Sivaslıoğlu, mahalle aralarında ve konutlarda ruhsatsız gıda üretimine kesinlikle müsaade edilmeyeceğini belirterek, halk sağlığını tehdit eden üretim ve satış faaliyetlerine yönelik denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini ifade etti.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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