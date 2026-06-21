Milli takımın turnuvaya erken veda etmesinin ardından başlayan tartışmalar, Hakan Çalhanoğlu’nun eşi Sinem Çalhanoğlu’nun yaptığı açıklamalarla yeni bir boyut kazandı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ifadeler, taraftar tepkisini artırırken, milli futbolcu ve ailesi üzerindeki eleştirilerin dozu da yükseldi. Gelişmelerin ardından ortam daha da gerilirken, kamuoyundaki tartışmaların büyüyerek devam etmesi bekleniyor.

A Milli Futbol Takımı’nın 2026 Dünya Kupası’na erken veda etmesi sonrası oluşan hayal kırıklığı, hem saha içi performans hem de takımın lider isimleri üzerinden yapılan tartışmaları beraberinde getirdi. Eleştirilerin odağındaki isimlerden biri ise kaptan Hakan Çalhanoğlu oldu.

Turnuvada oynanan iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılarak organizasyona veda eden millilerde, özellikle sosyal medyada deneyimli futbolcuya yönelik çok sayıda yorum yapılırken, tepkilere ailesinden de cevap geldi.

Hakan Çalhanoğlu

SİNEM ÇALHANOĞLU’NDAN TEPKİ

Gelen eleştirilerin ardından Hakan Çalhanoğlu'nun eşi Sinem Çalhanoğlu Instagram hesabından bir paylaşım yaparak tepkilere cevap verdi. Çalhanoğlu, takımın turnuva yolculuğundaki başarı sürecini hatırlatarak eleştirilerin haksız olduğunu savundu.

Sinem Çalhanoğlu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Ne çabuk unuttunuz ... Dünya Kupası'na gelirken de kaptanımız oydu, bugün elenirken de. Bugün hedef gösterdiğiniz kaptan, dün gurur duyduğunuz kaptanın aynısı. Bugün eleştirdiğiniz takım da, hedef gösterdiğiniz kaptan da sizi Dünya Kupası'na getirenlerle aynı insanlar.

Değişen ne kaptanın mücadelesi ne de bu takımın karakteri. Değişen sadece sizin bakışınız. Dün alkışladığınızı bugün suçlamak, futbolu değil sonucu sevdiğinizi gösterir. Bu takım da kaptanı da son düdüğe kadar savaştı ama bu futbol, olmayınca olmuyor. Kazanırken sahiplenip, kaybedince suçlu aramak kolaydır."

Sinem Çalhanoğlu, paylaşımının gündem olmasının ardından hesabından kaldırdı.

Hakan Çalhanoğlu ve Sinem Çalhanoğlu

TEPKİLER VE TARTIŞMA SÜRÜYOR

Açıklamanın ardından sosyal medyada tartışmaların devam ettiği görülürken, milli takımın turnuva performansı ve geleceğiyle ilgili değerlendirmeler de futbol kamuoyunun gündeminde yer almayı sürdürüyor.

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