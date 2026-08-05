Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda Koray Beşli’nin cep telefonundan mide bulandıran mesajlar çıktı. Beşli’nin 18 yaşın altındaki kız çocukları için yaptığı fuhuş pazarlığı ortaya döküldü. Beşli, skandal sonrasında yeniden gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturmasında skandal belgeler ortaya çıktı.

ÇOCUKLARI FUHUŞA ZORLADI

Şüpheli Koray Beşli'nin dijital materyal incelemelerinde 18 yaşının altındaki reşit olmayan kız çocuklarının para karşılığında erkeklere yönlendirilerek fuhşa zorladığı tespit edildi. Mide bulandıran pazarlığın yazışma ve görselleri ele geçirildi.

Mide bulandıran skandal! Uyuşturucu operasyonundan ‘çocuk istismarı’ çıktı, mesajlar bulundu: Koray Beşli gözaltında

Koray Beşli elde edilen veriler doğrultusunda yeniden gözaltına alındı. Koray Beşli hakkında hazırlanan bilirkişi raporunda, cep telefonu incelemelerine de yer verildi. Gerçekleştirilen incelemeler sonucu, sohbet uygulamaları üzerinde küçük yaşta kız çocuklarının görüntülerinin paylaşıldığı görüldü.

Koray Beşli

Koray Beşli'nin WhatsApp Messenger sohbet uygulaması üzerinden gerçekleştirdiği yazışmalar incelendiğinde sohbet içeriklerinde yaşlarının küçük olduğu belirtilen kız çocuklarına ait görsellerin paylaşıldığı bilgisi rapora eklendi. Savcı, elde edilen bulguların raporlanmasını istedi.

Mide bulandıran skandal! Uyuşturucu operasyonundan ‘çocuk istismarı’ çıktı, mesajlar bulundu: Koray Beşli gözaltında

MİDE BULANDIRAN MESAJLAR

Koray Beşli'nin "Yeni ufaklık" şeklinde mesaj gönderdiği, mesajına cevap olarak gelen "Kaç yaşında" sorusuna ise "17" şeklinde cevap verdiği görüldü. Bir başka konuşmada ise "Sübyancı" ve "Ailesi yok mu bunların" şeklinde gönderilen mesajlara Beşli'nin "Ben sugar dady" şeklinde cevap verdiği bilirkişi raporunda yer aldı.

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| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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