Dünyamız yıkıldı… İkinci maçta da tokadı yedik... Saçları örüp boyattık ama iki maçta karizmayı fena çizdirdik. Grupta favoriyken gol bile atamadan Haiti ile beraber 2 maçta elenen ülke olduk

Yazık yazık yazık! Gerçekten çok yazık. 86 milyona da bizim çocuklara da… 24 yıl sonra katıldığımız Dünya Kupası’nda ne hayallerimiz vardı. Riva’dan uğurlarken konvoylarla köprüden geçme görüntülerimiz dünya gündemindeydi. Futbolumuzu yöneten TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu öyle iddialı söylemlerde bulunuyordu ki “Final görüp kupayı getireceğiz” diyordu. Oyuncularımız büyük bir heyecan içinde havaya girmiş kimi saçları ördürmüş kimi kazıtmış kimi de boyatmıştı.

YİNE DUVARA ÇARPTIK

Ancak gelin görün ki karizmayı çizdirdik ülke olarak utandık. Hem de öyle böyle bir utanma değil. Grupta favori gösteriliyorduk ve tur şansımız yüzde 84’lerdeydi. Biz daha üçüncü maça çıkmadan dört ülkenin yer aldığı grupta sonunculuğu garantiledik. Avustralya şoku ile başladığımız turnuvanın ikinci maçında en zayıf halka olarak gösterilen Paraguay karşısında 64. saniyede geriye düştük. Rakip 45’te 10 kişi kalmasına rağmen Avustralya karşısında olduğu gibi duvarı aşamadık.

Türkiye - Paraguay

EN ACI VEDALARDAN

Kızdık, öfkelendik. Bizim Çocuklara da kızdık ama en fazla tepki de futbolun patronlarına ve teknik adamınaydı. Rakipler belli, oynadığı taktik belli. Kapalı savunmaya karşı hiç mi bir taktik gelişim ve değişim gösterilmez. Avustralya yenilgisi sonrası ‘ders alacağız’ dedik aynı hatalara ve kadro tercihlerine Paraguay karşısında da devam ettik. İşin en acısı da 62 şutta gol atamadan turnuvadan elenmeyi garantiledik. Hem de tarihinde ilk kez Dünya Kupası gören Haiti ile birlikte.

SORUMLULAR ÖNE...

Yeşil Burun Adaları, bizim 6 yediğimiz İspanya’dan gol yemeden puan aldı. Sabahın acı sonunun ardından akla yapıcı konuşan ve destek veren ancak zamanı geldiğinde de hesap sorulması gerektiğini belirten Fatih Terim’in sözleri geldi. Evet birileri hesap vermeli. Bu kadar Real Madrid, İnter, Juventus, Porto gibi Avrupa devlerinde forma giyen oyuncularımız ve kimilerine göre ‘altın jenerasyon’ diye nitelendirilen bu takım neden dünyaya rezil oldu! Sorumlular için hesap verme vakti geldi.

Türkiye - Paraguay

SİZ AĞLAMAYIN MERT-CAN…

Kızdık, günlerce de kızacağız belki ama maç sonunda bu kızgınlığımızı ve duygusallığımızı gözyaşlarına döken az isim vardı. Birisi hüngür hüngür ağlayan Mert Müldür diğeri Can Uzun. Bir topu direkten dönen zaman zaman forvet gibi oynayan kanat bekimiz Mert, bitiş düdüğü sonrası gözyaşlarını tutamadı. Keza sonradan oyuna girip maça hareket getiren Can da. Can’ın sağ olsun Mert.

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