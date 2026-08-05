Real Madrid'de Brahim Diaz gelişmesi: Jose Mourinho kararını verdi

İspanyol devi Real Madrid'de geleceği merak konusu olan Faslı yıldız Brahim Diaz için karar verildi.

Real Madrid'de Bernardo Silva ve Diomande transferleriyle birlikte rekabet artacak olsa da, teknik patron Jose Mourinho'nun, Brahim Diaz'dan vazgeçmeye niyeti yok.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

AS'ta yer alan habere göre; Portekizli çalıştırıcı, 27 yaşındaki futbolcuyu yeni sezon planlamasında önemli isimlerden biri olarak görüyor. Haberde, Real Madrid yönetiminin de Faslı yıldızla yola devam etme kararı aldığı aktarıldı.

Jose Mourinho

Tarafların, 2030 yılına kadar geçerli olacak yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı, resmi açıklamanın kısa süre içinde yapılmasının beklendiği ifade edildi.

42 MAÇTA 9 GOLE KATKI

Juventus başta olmak üzere bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öne sürülen Faslı yıldız, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla 42 maça çıktı. Diaz, 2 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : GÖKHAN KARATAŞ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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