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Şehit aileleri ve gazilere hangi haklar geliyor? Bakan Göktaş tek tek sıraladı!

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Şehit aileleri ve gazilere hangi haklar geliyor? Bakan Göktaş tek tek sıraladı!
Fotoğraf Başlığı Şehit aileleri ve gazilere hangi haklar geliyor? Bakan Göktaş tek tek sıraladı!

TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan düzenlemeyle şehit aileleri ve gazilerin haklarında önemli iyileştirmeler hayata geçirilecek. Bakan Göktaş, tüm şehitlerin anne ve babalarının aylıklarının asgari ücretin altında kalmayacağını, terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayanlara ise ilk kez aylık bağlanacağını açıkladı.

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Şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik önemli düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, düzenlemenin yasalaşmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Şehit aileleri ve gazilere hangi haklar geliyor? Bakan Göktaş tek tek sıraladı!
Başlık ResmiŞehit aileleri ve gazilere hangi haklar geliyor? Bakan Göktaş tek tek sıraladı!

Yeni dönemin kapılarının aralandığını söyleyen Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin mali ve sosyal haklarında yapılacak önemli iyileştirmeleri tek tek sıraladı:

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Şehit aileleri ve gaziler için yeni dönem! Teklif kabul edilerek yasalaştı
GÜNDEM

Şehit aileleri ve gaziler için yeni dönem! Teklif kabul edilerek yasalaştı
  • Tüm şehitlerimizin anne ve babalarına ödenen aylıkları, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştiriyoruz.
  • Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan kahramanlarımıza ilk kez aylık bağlıyor ve ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su faturalarında indirim gibi sosyal haklar sağlıyoruz.
  • 15 Temmuz gazilerimize aylık bağlıyoruz.
  • 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını artırıyoruz.
  • Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askerî öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere vatanımız için canını siper eden gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz.
  • Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddini, 55 yaşını doldurdukları tarihi esas alarak düzenliyor; hak kayıplarının önüne geçiyoruz.
  • Ağır engelli gazilerimize ödenen bakım aylığını artırıyoruz.
Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR | Kaynak: HABER MERKEZİ
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