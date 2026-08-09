TBMM Genel Kurulunda, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilerek yasalaştı. Teklifin yaklaşık 50 bin kişinin sorununa çözüm getirmesi hedefleniyor.

Şehit aileleri ve gazilerin haklarını ilgilendiren kanun teklifi, TBMM Genel Kurulu'nda oy birliğiyle kabul edilerek yasalaştı.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri Genel Kurul'da gerçekleştirildi. Oylamada 382 milletvekili oy kullanırken, teklifin tamamı oy birliğiyle kabul edildi.

ÖDEME ASGARİ ÜCRETİN 2,5 KATINA ÇIKARILACAK

Düzenlemeyle, tüm vazife malullerinden hayatını kaybedenlerin anne ve babalarına bağlanacak toplam aylığın, net asgari ücret tutarından az olmaması güvence altına alındı. Bakıma muhtaç gazi ve malullere yapılan ek ödeme de artırılacak. Mevcut ödeme, net asgari ücretin 2,5 katına çıkarılacak.

Vazife malulü erbaş ve erler ile güvenlik korucuları, askeri öğrenciler ve sivillerin aylıklarında da artış yapılacak. Vazife malullüğü aylıkları, eğitim durumuna bakılmaksızın en az 10'uncu derecenin 1'inci kademesi, 4 yıllık yükseköğretim mezunları için ise 8'inci derecenin 1'inci kademesi esas alınarak hesaplanacak.

Şehit aileleri ve gaziler için yeni dönem! Teklif kabul edilerek yasalaştı

YARALANANLARA DA AYLIK GELİYOR

Terör eylemleri nedeniyle yaralanan ancak ilgili mevzuat kapsamında malul sayılmayan ve Nizamname hükümlerine göre derece tespiti yapılan kişilerin gösterge tabloları güncellenecek. Böylece bu kişilerin aylıklarında artış sağlanacak.

Terörle mücadele görevleri sırasında yaralanmasına rağmen mevcut mevzuata göre malul kabul edilmeyen kişilere de aylık bağlanacak.

Vazife malulü er ve erbaşların, durumlarında meydana gelen değişiklikler nedeniyle yeniden muayene edilme hakkına ilişkin yaş sınırı da yeniden düzenleniyor. Buna göre yaş haddinin belirlenmesinde 55 yaşın doldurulduğu tarih esas alınacak.

Ayrıca 15 Temmuz darbe girişimi ve terör eylemlerini önlemeye çalışırken yaralanan kamu görevlileri ve sivillerden malul sayılmayanlara da aylık bağlanmasının önü açılacak.

BAKAN GÖKTAŞ'TAN PAYLAŞIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşan, şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Göktaş, "Şehit ailelerimiz ve kahraman gazilerimiz için vefayı daha güçlü haklarla buluşturuyoruz. Şehitlerimizin bizlere emaneti kıymetli ailelerinin ve vatanımız uğruna canlarını ortaya koyan kahraman gazilerimizin haklarını güçlendiren yeni bir dönemin kapılarını aralıyoruz" dedi.

Göktaş, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Kahraman şehitlerimizin ailelerinin ve gazilerimizin haklarına yönelik önemli düzenlemeleri içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulumuzda kabul edilerek yasalaştı. Bu düzenlemelerle birlikte;Tüm şehitlerimizin anne ve babalarına ödenen aylıkları, asgari ücretin altında kalmayacak şekilde iyileştiriyoruz. Terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan kahramanlarımıza ilk kez aylık bağlıyor ve ücretsiz toplu taşıma, elektrik ve su faturalarında indirim gibi sosyal haklar sağlıyoruz. 15 Temmuz gazilerimize aylık bağlıyoruz. 15 Temmuz ve terörle mücadelede yaralanıp malul sayılmayan ancak derece tespiti yapılarak aylık bağlananların aylıklarını artırıyoruz. Erbaş ve erler, güvenlik korucuları, askerî öğrenciler ve terör eylemlerinin önlenmesinde faydalı olan siviller dahil olmak üzere vatanımız için canını siper eden gazilerimizin aylıklarını artırıyoruz. Er ve erbaşların yeniden muayene hakkına ilişkin yaş haddini, 55 yaşını doldurdukları tarihi esas alarak düzenliyor; hak kayıplarının önüne geçiyoruz. Ağır engelli gazilerimize ödenen bakım aylığını artırıyoruz."

"ÜLKEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Düzenlemede emeği geçenlere teşekkür eden Göktaş, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, şehitlerimizin bizlere emaneti olan kıymetli ailelerinin ve kahraman gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz. TBMM Milli Savunma Komisyonumuz başta olmak üzere, AK Parti Grubumuza, MHP Grubuna ve düzenlemeye destek veren tüm milletvekillerimize gönülden teşekkür ediyorum. Ülkemize, milletimize, şehit ailelerimize ve kahraman gazilerimize hayırlı olsun" dedi.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: ANADOLU AJANSI

Haberle İlgili Daha Fazlası