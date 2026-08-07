Bakan Gürlek'ten yasal düzenleme açıklaması: Şehitlerimizi, gazilerimizi incitecek düzenleme yapmadık

Terörsüz Türkiye sürecine yönelik Meclis'e sunulan yasal düzenlemeyi değerlendiren Adalet Bakanı Akın Gürlek, örgütün tamamen kendisini feshedeceğini ve silah bırakacağını belirtti. Bakan Gürlek, "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık" ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Gürlek, Iğdır'da sivil toplum kuruluşları ile istişare toplantısı yaptı.

Toplantıda, Terörsüz Türkiye sürecinde en güzel örneklerden birinin Iğdır modeli olduğunu belirten Gürlek, daha önce Türk-Kürt ayırt etmeksizin kardeşçe yaşadıklarını, şimdi de kol kola yaşayacaklarını ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

"ÖRGÜT TAMAMEN KENDİNİ FESHEDECEK, SİLAHLARI BIRAKACAK"

Terörsüz Türkiye süreci için örgütün tamamen kendini feshetmesi, silahlarını bırakması gerektiğini bildiren Gürlek, şöyle devam etti:

"Bunun Milli Güvenlik Kurulu tarafından tasdik edilmesi, yani bu olmadan kesinlikle maddeler uygulamaya geçilmeyecek. Örgüt tamamen kendini feshedecek, silahları bırakacak, örgütün dağıldığı devlet kurumları tarafından tespit edilecek, mağaraların boşaltıldığı, sığınaklarda kimsenin kalmadığı tespit edilecek. Daha sonra bu MGK kararıyla tespit edildikten ve Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra bu yasa yürürlüğe girecek."

Silahlı terör örgütüne üye olmak suçları bakımından; adam öldürme eylemine karışan, soruşturması, kovuşturması ve yakalaması bulunan şahısların kesinlikle bu kanun kapsamından yararlanamayacağını vurgulayan Gürlek, "Net olarak bu kanunda kesinlikle biz, şehitlerimizi ya da gazilerimizi incitecek bir düzenleme yapmadık. Onların kesinlikle yüzlerini yere eğdirecek bir düzenleme yapmadık." ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek

Gürlek, terörün bitmesi ile Türkiye'nin artık bölgede lider konuma geleceğinin altını çizdi.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, AK Parti iktidarında Türkiye Yüzyılı'nın "adaletin yüzyılı" olacağını belirterek, "Adaletin Yüzyılı kapsamında vatandaşlarımızın adalete erişimi, bu yüzyılda çok hızlı olacak. Bu da açıkçası sahadaki gösterdiğimiz göstergelerden birisi." değerlendirmesinde bulundu.

"SUÇ ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE KARARLIYIZ"

Göreve geldikten sonra suç örgütleriyle mücadele konusunda kararlı adımlar attıklarına da işaret eden Gürlek, şunları kaydetti:

"Iğdır, o konuda güvenli bir şehir ama İstanbul, Ankara, İzmir gibi yerlerde maalesef 'sokak çeteleri' dediğimiz çeteler dadandılar. Bunlarla ilgili başsavcılarımız sağ olsun kararlı bir mücadele ediyorlar. Yasa dışı bahis, sanal kumar, uyuşturucu bunlarla ilgili de biz göreve geldiğimizde zaten genelge çıkartmıştık. Kesinlikle devlet bu alanlarda demir yumruğunu hissettirecek. Gerekli adımlar atılacak."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: ANADOLU AJANSI

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