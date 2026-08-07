Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü! U-17 takımın başına geçti
Galatasaray, Eren Derdiyok'un U-17 Takımı Teknik Direktörü olduğunu açıkladı. Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı takımda forma giymişti.
Galatasaray Kulübü, 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncusu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki futbol adamının 17 yaş altı takımını çalıştıracağı belirtildi.
Sarı-kırmızılı kulüp, Derdiyok ve ekibine yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.
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Eren Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.
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