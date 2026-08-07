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Spor

Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü! U-17 takımın başına geçti

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Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü! U-17 takımın başına geçti
Fotoğraf Başlığı Eren Derdiyok Galatasaraya geri döndü! U-17 takımın başına geçti

Galatasaray, Eren Derdiyok'un U-17 Takımı Teknik Direktörü olduğunu açıkladı. Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında sarı-kırmızılı takımda forma giymişti.

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Galatasaray Kulübü, 17 yaş altı futbol takımının teknik sorumlusu olarak eski oyuncusu Eren Derdiyok'un göreve getirildiğini duyurdu.

Eren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü!
Başlık ResmiEren Derdiyok Galatasaray'a geri döndü!

Kulüpten yapılan açıklamada, 38 yaşındaki futbol adamının 17 yaş altı takımını çalıştıracağı belirtildi.

Sarı-kırmızılı kulüp, Derdiyok ve ekibine yeni görevinde başarı dileğinde bulundu.

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Eren Derdiyok, 2016-2019 yılları arasında Galatasaray'da forma giymişti.

Editör : SEZER DOĞRU | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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