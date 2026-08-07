Karadeniz'de Türk gemisine İHA saldırısı! Mürettebat hedef alındı

Rusya açıklarında seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, insansız hava aracı (İHA) saldırısına uğradı. Geminin hayat mahalline isabet eden saldırıda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, hasar alan geminin onarım için İstanbul'a doğru yola çıktığı bildirildi.

Karadeniz'de tansiyonu yükselten bir gelişme daha yaşandı. Rusya'nın Novorossiysk Limanı açıklarında seyreden Türk bayraklı kuru yük gemisi MV Güllük, insansız hava aracı (İHA) saldırısının hedefi oldu.

Edinilen bilgilere göre, Taman kentine doğru ilerleyen gemiye yönelik gerçekleştirilen saldırıda İHA, geminin hayat mahalline isabet etti. Olayda mürettebat arasında can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

İSTANBUL'A DÖNÜYOR

Saldırının ardından gemide hasar oluştuğu belirtilirken, teknik inceleme ve onarım işlemlerinin yapılabilmesi amacıyla MV Güllük'ün rotasını İstanbul'a çevirdiği bildirildi.

2002 yılında inşa edilen Türk bayraklı kuru yük gemisi, uluslararası yük taşımacılığında faaliyet gösteriyor.

DIŞİŞLERİ DAHA ÖNCE UYARMIŞTI

Dışişleri Bakanlığı, 3 Ağustos'ta Novorossiysk açıklarında Nadezhda ve Yaşar isimli gemilere yönelik saldırıların ardından yaptığı açıklamada, Karadeniz'de çatışmaların tırmanmasından duyduğu ciddi endişeyi dile getirmişti.

Bakanlık açıklamasında, bölgede gerilimin kontrol altına alınmaması halinde başta gıda güvenliği olmak üzere uluslararası deniz taşımacılığı açısından ciddi sonuçlar doğabileceği uyarısında bulunmuştu.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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