Türkiye’de İş Dünyası dergisinin, İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin katılımıyla düzenlediği zirvede Bodrum turizminin bütün bir yıla yayılması, bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve Türk ekonomisine katkı sağlayacak yeni yol haritaları ele alındı.

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi tarafından Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen "Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi", iş dünyasının önde gelen isimlerini aynı çatı altında buluşturdu. Zirvede, Bodrum’un turizm potansiyelinin 12 aya yayılması, bölge ekonomisinin güçlendirilmesi ve Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak yeni yol haritaları ele alındı.

Zirvede, Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak konuştu.

İhlas Medya Grubu bünyesinde yayın yapan Türkiye’de İş Dünyası Dergisi’nin organizasyonuyla Xanadu Otel’de gerçekleştirilen "Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi", kamu temsilcileri ile iş dünyasının önemli isimlerini bir araya getirdi. Ekonomiye yön veren isimlerin katılımıyla düzenlenen zirvede, Bodrum’un sürdürülebilir kalkınması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve turizmin çeşitlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Zirveye Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat, İhlas Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan Ören ile çok sayıda iş insanı ve sektör temsilcisi katıldı.

Ekonomi dünyası Bodrum'da bir araya geldi! Bölgede 'turizmin 12 aya yayılması' ele alındı

Türkiye’de İş Dünyası Dergisi Genel Yayın Yönetmeni ve TGRT Haber Ekonomi Müdürü Celal Toprak’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen oturumlarda, Türkiye ekonomisinin mevcut durumu, Bodrum’un yatırım potansiyeli ve ilçede ekonomik hareketliliğin yılın tamamına yayılması için atılması gereken adımlar değerlendirildi. Türkiye’nin farklı illerinden gelen seçkin iş insanları ile Bodrumlu yatırımcılar, ortak projeler ve yeni iş birlikleri konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

Ekonomi dünyası Bodrum'da bir araya geldi! Bölgede 'turizmin 12 aya yayılması' ele alındı

Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri ise "Bodrum’da 12 ay turizm mümkün mü?" sorusu oldu. Katılımcılar, yalnızca yaz sezonuna bağlı bir turizm anlayışının yerine gastronomi, spor, sağlık, kültür ve kongre turizmi gibi alternatif alanların geliştirilmesiyle ilçe ekonomisinin yıl boyunca canlı tutulabileceğine dikkat çekti.

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum’un sadece deniz, kum ve güneş turizmiyle anılmaması gerektiğini belirtti.

"BODRUM ÇOK ÖZEL BİR DESTİNASYON"

Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı yaptığı konuşmada, Bodrum’un sadece deniz, kum ve güneş turizmiyle anılmaması gerektiğini belirterek, "Bodrum çok özel bir destinasyon. Doğası, tarihi ve kültürel zenginliğiyle her mevsim ilgi görebilecek bir potansiyele sahip. Her yıl 1 milyonun üzerinde yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlıyoruz. Gastronomi, spor ve sağlık turizmine yapılacak yatırımlarla turizmi kademeli olarak 12 aya yayabilir, böylece hem istihdamı hem de bölge ekonomisini güçlendirebiliriz" dedi.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın Türkiye’ye kattığı önemi ve Türkiye iç ekonomisinin nasıl gelişeceğini anlattı.

TİM Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın Türkiye’ye kattığı önemi ve Türkiye iç ekonomisinin nasıl gelişeceğini anlattı.

Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat ise işletmelerin sigorta bilinci hakkında konuşarak nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini anlattı.

Armor Katılım Sigorta ve Reasürans Brokerliği Genel Müdürü Serdar Polat

Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli de Bodrum güvenliği hakkında iş insanlarına bilgi verdi.

Katılımcılar, Bodrum’un sahip olduğu potansiyelin doğru planlama ve yeni yatırımlarla daha da büyütülebileceğini ifade ederken, düzenlenen zirvenin kamu ve özel sektör arasında ortak aklın oluşturulmasına katkı sunduğunu belirtti. Ekonomi çevreleri, bu tür organizasyonların yalnızca Bodrum’un değil, Türkiye ekonomisinin gelişimine de önemli katkılar sağlayacağını vurguladı.

Zirvenin ardından İhlas Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aslıhan Ören, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı'ya plaket takdim etti.

Zirvenin ardından İhlas Medya Grubu Başkanı Aslıhan Ören; Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı’ya, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli’ye ve Oğuz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hulusi Oğuz’a plaket takdim etti. Diğer katılımcılara ise Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı plaket takdim etti. Katılımcılarla toplu fotoğraf çekiminin ardından "Ekonomiye Yön Verenler Zirvesi" sona erdi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SEZER DOĞRU Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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