Bakan Kurum'dan dikkat çeken sözler: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay'daki konut belirleme kura töreninde dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Devlet yönetiminin ciddiyet gerektirdiğini vurgulayan Kurum, "Bu işler ahbap-çavuş ilişkisiyle yürümez. Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir, sosyal medyadan şov yapmaya benzemez" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu Yüzyılın Konut Projesi kapsamında hak sahiplerinin dairelerinin belirlendiği kura süreci Hatay'da devam etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen törende, 8.500 sosyal konutun kura çekimi yapıldı. Aynı programda Antakya Arasta Çarşısı'nın anahtar teslim töreni de gerçekleştirildi.

"8.500 KONUTUN KURASINI ÇEKİYORUZ"

Hatay'da dar gelirli vatandaşların güvenli konutlara kavuşması için çalışmaların hız kesmeden sürdüğünü belirten Kurum, sosyal konut hamlesi kapsamında 8.500 konutun hak sahiplerinin belirlendiğini söyledi.

Konutların bu yıl ekim ayında teslim edilmeye başlanacağını açıklayan Kurum, "40 binden fazla vatandaşımızı yeni yuvalarına kavuşturuyoruz. Deprem bölgesinde konutlar tamamlandı diye işimiz bitmedi. Aynı kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"ARASTA ÇARŞISI'NIN YATIRIM DEĞERİ 3,5 MİLYAR LİRA"

Hatay'da sadece konut değil ticaret alanlarının da yeniden ayağa kaldırıldığını vurgulayan Kurum, TOKİ eliyle bugüne kadar 11 bini aşkın iş yerinin inşa edildiğini ifade etti.

Açılışı yapılan Antakya Arasta Çarşısı'nın yaklaşık 3,5 milyar liralık yatırımla hayata geçirildiğini belirten Kurum, tarihi dokunun korunmasına özen gösterildiğini ve esnafın yeni iş yerlerine kavuştuğunu söyledi.

"BU İŞLER AHBAP-ÇAVUŞ İLİŞKİSİYLE YÜRÜMEZ"

Konuşmasının siyasi bölümünde muhalefete de yüklenen Bakan Kurum, deprem bölgesindeki çalışmalara yönelik eleştirilere sert sözlerle karşılık verdi.

"Biz eser üretirken birileri kurumlarımızı yıpratmaya çalıştı" diyen Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet yönetmek, kriz anında milletin yükünü omuzlamak ciddi bir iştir. Bu işler sosyal medyadan şov yapmaya benzemez. Dostlar alışverişte görsün anlayışıyla yapılmaz. Bu işler ahbap-çavuş ilişkisiyle yürümez."

Deprem bölgesinde 455 bin konutun teslim edildiğini hatırlatan Kurum, eleştirilerin zamanla unutulduğunu, geriye ise devletin hayata geçirdiği projelerin kaldığını savundu.

Bakan Kurum'dan dikkat çeken sözler: Bu işler ahbap çavuş ilişkisiyle yürümez

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE, STRATEJİK BİR DEVLET POLİTİKASIDIR"

Konuşmasında "Terörsüz Türkiye" hedefine de değinen Bakan Kurum, Meclis'teki sürecin önemine dikkat çekerek, terörün sona ermesinin hem ülke güvenliği hem de bölgesel istikrar açısından kritik olduğunu ifade etti.

Kurum, sürecin tamamlanmasıyla birlikte Türkiye'nin daha güçlü bir geleceğe ilerleyeceğini belirterek, ortak geleceğin ve toplumsal kardeşliğin daha da güçleneceğini söyledi.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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