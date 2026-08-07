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Yeni Partili isimler cezaevinde birbirine girdi! "Beni siz ihbar ettiniz" kavgası

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TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Medya Kritik programında Yeni Parti'ye ilişkin dikkat çeken kulis iddialarını paylaştı. Atik, tutuklu bulunan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisini ziyarete gelen Yeni Partili vekile tepki gösterdiğini ve "Sizin yüzünüzden cezaevindeyim Beni siz ihbar ettiniz. Defolun buradan" dediğini öne sürdü.

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Sinem Gönen
SİNEM GÖNEN

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında Yeni Parti'deki son gelişmelere ilişkin dikkat çeken iddialarda bulundu.

Parti içinde ciddi sorunlar yaşandığını öne süren Atik, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in kendisini ziyaret eden Yeni Partili milletvekillerine sert tepki gösterdiğini iddia etti.

"Kendi içlerinde problem var" diyen Atik, "Fatma Kaplan Hürriyet, kendisini ziyarete giden Kocaeli milletvekillerine 'Sizin yüzünüzden buradayım. Beni siz ihbar ettiniz, yoksa ben cezaevine girmeyecektim' dedi. Hatta mealen, 'Buradan git, defol git' diyerek tepki gösterdi ve cezaevinde tartışma yaşandı" ifadelerini kullandı.

Programdaki açıklamalarının ardından konuya ilişkin bir de sosyal medya hesabından paylaşım yapan Atik, "Yeni Partili isimler cezaevinde birbirine girdi. Ziyareti yarıda kesen vekil cezaevinde fenalaşmış" dedi.

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"HEPSİNİN ALLAH BELASINI VERSİN" İDDİASI

Fatih Atik, benzer bir durumun Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu için de yaşandığını öne sürdü.

Atik, tutuklandıktan sonra görevden uzaklaştırılan Beşikçioğlu'nun avukatlarıyla yaptığı görüşmede, "Hepsinin Allah belasını versin, onların yüzünden cezaevindeyim" dediğini iddia ederek, tüm sorumluluğun belediye başkan yardımcısına yüklendiğini savundu.

Erdal Beşikçioğlu
Başlık ResmiErdal Beşikçioğlu

"YARIN İFADELERDE İSİM VERİLİRSE NE OLACAK?"

Yeni Parti içerisindeki sürecin yeni gelişmelere açık olduğunu söyleyen Atik, tutuklu belediye başkanlarının ilerleyen süreçte verecekleri ifadelerin önem taşıdığına dikkat çekti.

"Menderes Belediye Başkanı ifade verirken 'Bana baskı yaptılar, şu işleri onların yönlendirmesiyle yaptım' derse ne olacak?" diye soran Atik, bunun siyasi sonuçlarının da olabileceğini dile getirdi.

BEŞİKÇİOĞLU İDDİASI VE ÖZGÜR ÖZEL ELEŞTİRİSİ

Atik ayrıca, Özgür Özel'in Meclis'te yaptığı basın toplantısında gazetecilerin Etimesgut Belediyesi'ne ilişkin bazı iddiaları kendisine sormadığını belirtti ve "Bugün mecliste basın toplantısı yaptı, gazetecilerin sorularını cevapladı. Kimse Etimesgut Belediye Başkanı ile yardımcısının uyuşturucu madde kullandığını sormamış. Sorsalardı acaba ne cevap verecekti Özgür Özel?" dedi.

Erdal Beşikçioğlu'nun adaylık sürecini de hatırlatan Atik, "Erdal Beşikçioğlu'nu Etimesgut'tan belediye başkanı yapabilmek için Mansur Yavaş'ı karşılarına aldılar. CHP o dönem büyük bir krizin eşiğinden döndü" ifadelerini kullandı.

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