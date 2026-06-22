Karaciğer nakli operasyonuyla yeniden sağlığına kavuşan oyuncu Ufuk Özkan, ailesiyle birlikte çekilen son fotoğrafıyla gündeme geldi. Zorlu tedavi sürecini geride bırakan ünlü oyuncunun sağlıklı ve neşeli görüntüsü takipçilerini sevindirdi.

Geçtiğimiz yıllarda siroz teşhisi konulan ve karaciğer nakli olmak zorunda kalan ünlü oyuncu Ufuk Özkan, uzun süren tedavi ve iyileşme sürecinin ardından yeniden eski günlerine dönmeye başladı. Ailesiyle birlikte çekilen son fotoğrafı paylaşılan Özkan'ın oldukça sağlıklı ve enerjik görünmesi dikkat çekti.

Yakın çevresinin de destekleriyle zorlu süreci geride bırakan oyuncunun moralinin yüksek olduğu görüldü. Paylaşılan kare, kısa sürede sosyal medyada ilgi gördü.

Zorlu süreci geride bıraktı! Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Özkan'ın sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiği belirtilirken, ünlü oyuncunun önümüzdeki dönemde yeni projelerle ekranlara dönebileceği belirtiliyor.

UFUK ÖZKAN KİMDİR?

1975 yılında Almanya'da dünyaya gelen Ufuk Özkan, tiyatro kökenli bir oyuncudur. Televizyon kariyerinde birçok dizi ve programda yer alan Özkan, özellikle "Geniş Aile" dizisinde canlandırdığı Cevahir karakteriyle geniş kitleler tarafından tanındı.

Başarılı oyuncu, kariyerini televizyon ve sahne projeleriyle sürdürmeye devam ediyor.

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