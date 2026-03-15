İstanbul Beyoğlu'nda metruk bir binada çıkan yangın, komşu binada yaşayan oyuncu Ufuk Özkan'ın, kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan ve ailesine korku dolu anlar yaşattı. Alevlerin yükselmesiyle evlerini hızla tahliye eden Özkan, eşi ve kedileriyle birlikte son anda dışarı çıkarak yara almadan kurtuldu. Ünlü oyuncu, yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabından "Çok zor bir şey yaşadık." sözleriyle paylaştı.

İstanbul Beyoğlu, akşam saatlerinde hareketli dakikalara sahne oldu. Üç katlı bir binanın en üst katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangından kurtulanlar arasında oyuncu Ufuk Özkan'ın kardeşi Umut Özkan da vardı.

Kalyoncu Kulluğu Mahallesi’ndeki yangında, olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlerin komşu binalara sıçramasını engellemek için yoğun bir çalışma başlattı. Metruk haldeki binanın en üst katını tamamen etkisi altına alan yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının meydana geldiği dairenin boş olması, olası bir can kaybı ya da yaralanmanın önüne geçti. Çevredeki yapıların birbirine yakın olması nedeniyle facianın eşiğinden dönüldü.

Oyuncu Umut Özkan

OYUNCU UMUT ÖZKAN VE AİLESİ TAHLİYE EDİLDİ

Yangın esnasında, alevlerin yükseldiği binanın hemen bitişiğindeki dairede bulunan oyuncu Ufuk Özkan'ın yine kendisi gibi oyuncu olan kardeşi Umut Özkan ve eşi zor anlar yaşadı. Dumanların yayılması ve riskin artması üzerine çift, evlerini hızla tahliye etmek zorunda kaldı. Umut Özkan’ın, yangın fark edilir edilmez kedilerini de yanına alarak güvenli alana çıktığı öğrenildi.

Oyuncu Umut Özkan ve eşi

SOSYAL MEDYADAN YAŞADIKLARINI PAYLAŞTI

Yaşadığı dehşeti sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaşan Umut Özkan, oldukça zor bir gün geçirdiklerini ifade etti. Yan binalarında çıkan yangın nedeniyle büyük bir korku yaşadıklarını belirten ünlü isim, evcil hayvanlarını kurtararak güvenli bir bölgeye geçtiklerini dile getirdi.

