Petrol fiyatları, ABD ve İran’ın karşılıklı ateşkes tekliflerinin sonucuna odaklanırken; Karadeniz’den gelen haberler tansiyonu yeniden yükseltti. Ukrayna’nın, Rusya’ya ait üç petrol ihracat limanını hedef alması ve Moskova’nın günlük ihracat kapasitesinde ciddi kaybın yaşanması, arz endişelerini yeniden yükseltti. 2 gündür 100 doların altında dengelenmeye çalışan petrol fiyatı, yeniden bu seviyeye yaklaştı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki ateşkes çabaları takip edilirken, 26 Mart 2026 işlemlerinde petrol fiyatları yeniden 100 dolara yaklaştı. Brent petrolün varil fiyatı TSİ 07:00 itibarıyla 98,50 dolardan fiyatlanırken, özellikle Hürmüz Boğazı’na yönelik belirsizliklerin devam etmesi risk primini yüksek seviyelerde tutuyor.

ÇATIŞMALAR SÜRÜYOR

Bölgeden gelen son haberlere göre müzakere girişimlerine rağmen çatışmalar devam ediyor. İsrail’in, Tahran'daki bazı altyapı tesislerini hedef aldığı; İran’ın ise Tel Aviv başta olmak üzere Kuveyt, Ürdün ve Bahreyn'deki ABD hedeflerine füze saldırıları düzenlediği ifade ediliyor. Lübnan’da da İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar sürüyor.

Şimdi de Rusya endişesi! Petrol yeniden 100 dolara…

İRAN’DAN 5 MADDELİK TEKLİF

Önceki gün ABD’nin, savaşı sona erdirmek için İran’a 15 maddelik barış planı sunduğu ve bu planda “nükleer programın durdurulması”, “Hürmüz Boğazı'nın yeniden trafiğe açılması” gibi şartların yer aldığı belirtilmişti. Bunun üzerine İran ise 5 maddelik kendi şartlarını sundu. Edinilen bilgilere göre bu şartlar;

1. İran'a yönelik saldırıların sona erdirilmesi,

2. Gelecek dönemde yeni saldırı olmayacağına dair "somut garantiler" verilmesi,

3. Savaş zararları için tazminat ödenmesi,

4. İran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki "otoritesinin" tanınması

5. Bölgedeki İran müttefikleri ile de savaşın sona ermesi gibi maddelerden oluştu.

Analistler, her iki tarafın da karşılıklı olarak sunduğu tekliflerin “kırmızı çizgilere” de işaret ettiğini belirterek; bu şartların kabul edilebilirliğine yönelik şüpheler sebebiyle belirsizliğin de devam ettiğini aktarıyor.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Brent Petrolde hafta ortasında 93 dolara kadar gerileme yaşanmasının ardından yönün yeniden yukarı dönmesinde, Rusya-Ukrayna hattında yaşanan son gelişmeler de etkili oldu. Ukrayna, Rusya’nın enerji tesislerine insansız hava araçlarıyla saldırını yoğunlaştırdı. Son olarak Karadeniz ve Baltık Denizi'nde Rusya'ya ait üç petrol ihracat limanı hedef alındı. Bu saldırıların ardından Rusya’nın günlük ihracat kapasitesinin yarıya yakınının durduğu ifade ediliyor. Hürmüz Boğazının kapalı olduğu dönemde Rus petrolünde de arz endişeleri, fiyatlar üzerindeki riski artırıyor.

