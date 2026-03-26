Altın fiyatlarında son dakika! 26 Mart 2026 gram altın fiyatı 6.440 TL ve ons fiyatı 4.515 dolardan güne başlıyor. Orta Doğu’daki çatışmalarda ABD ve İran’ın karşılıklı ateşkes önerilerinin ardından altın bekleyişe geçti. Goldman Sachs Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, altında son yükselişin ardından normalleşme yaşandığını savunurken; ABD’li bankanın 5.400 dolarlık yıl sonu hedef fiyatı, ocak ayındaki rekorun gerisinde kaldı.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dünkü işlemlerde 4.602 dolara kadar yükselse de kazanımlarını koruyamadı ve 4.507 dolardan kapanış yaptı. Bugünkü işlemlerde de ons fiyatında TSİ 06:00 itibarıyla 4.515 dolara yakın denge arayışı devam ediyor. Hafta başında 200 günlük ortalamanın da bulunduğu 4.100 dolara kadar gerileyen ons fiyatında gelen tepki alımlarının, ilk etapta 4.500 dolar üzerinde konumlanmaya çalıştığı görülüyor.

26 MART 2026 GRAM ALTIN

İç piyasada ise 26 Mart 2026 spot gram altın fiyatı 6.440 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise fiziki gram altın satış fiyatı sabah saatlerinde 6.885 TL’den gerçekleşiyor. Her iki piyasa arasında geniş makas devam ederken; 1 kilo altında fark 7.500 dolara yakın seyrediyor. Bu arada çeyrek altın satış fiyatı ise 12 bin 680 TL’den gerçekleşiyor.

Altında gergin bekleyiş! 2026’da rekor beklentisi bitti mi?

ALTINDA BEKLENTİLER

Altın fiyatlarını etkileyen gelişmelere bakıldığında; küresel tahvil faizlerinin seyri, dolar endeksinin gücü, FED beklentileri, petrol fiyatları, Orta Doğu’daki çatışmalarda ABD ve İran’ın karşılıklı olarak birbirlerine sunduğu ateşkes önerilerinin akıbeti dikkatle takip ediliyor. FED’den eylül ayına kadar faiz indirimi beklentisi ötelenirken, piyasalar, eylül sonrası dönemde ise gelişmelere göre sadece 1 faiz indirimi olabileceğini fiyatlıyor.

YÜKSEK FAİZ KORKUSU

Goldman Sachs Küresel Emtia Araştırmaları Eş Başkanı Daan Struyven, altın fiyatlarında mevcut çerçevede düşüşün şaşırtıcı olduğunu düşünmediklerini belirterek, “Yükselen faiz beklentileri, buna çok hassas olan altın destekli ETF’ler aracılığıyla yatırımcı talebini olumsuz etkiledi. Stresli dönemlerde diğer piyasalarda teminat tamamlama çağrısıyla karşılaşan yatırımcılar da altın sattı” dedi.

2026 İÇİN HEDEF FİYAT

Altında son dönemdeki yükselişinin temel dinamiklerin ötesine geçtiğini de savunan Daan Struyven, fiyatlardaki düzeltmenin “biraz normalleşmeyi” yansıttığını söyledi. Bu arada Goldman Sachs, merkez bankalarının alımlarıyla desteklenen altın fiyatlarının ons başına yıl sonuna kadar 5.400 dolara ulaşacağını öngörmüştü. Bu beklentinin gerçekleşmesi halinde ons altın fiyatının 2026’yı, ocak ayında görülen 5.602 dolar rekorunun gerisinde tamamlaması söz konusu olabilecek.



