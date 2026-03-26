Brezilya'da üretilen ilk süpersonik savaş uçağı F-39E Gripen tanıtıldı. Törene katılan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva uçağın tarihi bir başarı olduğunun altını çizdi.

İsveçli havacılık şirketi Saab ile Brezilyalı Embraer arasındaki stratejik ortaklığın ürünü olan F-39E Gripen savaş uçağının tanıtımı Sao Paulo kentindeki Gaviao Peixoto bölgesinde düzenlenen törenle yapıldı.

Ülkede tarihi gün! İlk süpersonik savaş uçakları görücüye çıktı

"TARİHİ BAŞARI"

Törende konuşan Lula da Silva, bunun tarihi bir başarı olduğunu vurgulayarak "Bu başarı Brezilya'nın egemenliğini pekiştirirken aynı zamanda ileri teknolojilere hakim olma kapasitemizi ortaya koyuyor, bilgi, istihdam ve kalkınma üretiyor." diye konuştu.

Lula da Silva, uçağın Brezilya'da üretilmesinin teknoloji transferi, ulusal sanayinin güçlendirilmesi ve yüksek nitelikli iş gücünün yetiştirilmesini kapsayan stratejik bir projenin sonucu olduğunu belirtti.

"CAYDIRICI GÜCÜMÜZÜ PEKİŞTİRİYOR"

Savunma Bakanı Jose Mucio Monteiro da savaş uçağının yerli üretimine dikkati çekerek, "Bu proje, ulusal egemenliğimizi ve bölgesel güvenliği garanti altına alma kabiliyetimizi artırırken caydırıcı gücümüzü de pekiştiriyor." ifadelerini kullandı.

SÜREÇ

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Brezilya Hava Kuvvetleri 2014'te toplam 36 Gripen savaş uçağı alımı için Saab ile sözleşme imzalarken, bu uçakların 15'inin Embraer'in Brezilya'daki tesislerinde yerli imkanlarla üretilmesi konusunda anlaşmaya varıldı.

F-39E Gripen modeli, Mach 2 (ses hızının 2 katı) hızına ulaşabilen süpersonik kapasitesi, gelişmiş sensör füzyonu ve elektronik harp sistemleriyle desteklenen dijital kokpiti sayesinde "akıllı savaşçı" olarak öne çıkıyor ve hava-hava, hava-yer ve istihbarat görevlerini aynı anda icra edebilen çok yönlü yapısıyla dikkati çekiyor.

Uçağın ayrıca rakiplerine kıyasla daha düşük bakım ve uçuş maliyetine sahip olması, geniş coğrafyaya sahip ülkeler için önemli bir operasyonel avantaj sağlıyor.

