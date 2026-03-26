Enerjide Türk yolu

Dünya, tarihin en kaotik enerji denklemlerinden birinin tam ortasından geçiyor. Bir yanda Ukrayna-Rusya hattındaki bitmeyen gerilim, diğer yanda Orta Doğu’da Hürmüz Boğazı’nı bir enerji kilidine dönüştüren krizler… Küresel piyasalar nefesini tutmuş, petrolün varil fiyatındaki her 1 dolarlık artışın ekonomilere vurduğu 400 milyon dolarlık ek yükleri hesaplarken; dün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’ın Anadolu Ajansına yaptığı açıklamaları, sadece bir arz güvenliği müjdesi değil, aynı zamanda bir Enerji Jeopolitiği Manifestosu niteliğindeydi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Alparslan Bayraktar; Türkiye’nin artık sadece boru hatlarının geçtiği bir coğrafi köprü olmadığını, bizzat oyunun kuralını koyan bir enerji kalesi hâline geldiğini vurguladı.

Hürmüz kilidi ve jeopolitik bağışıklık

Küresel enerji ticaretinin şah damarı olan Hürmüz Boğazı’ndan bugün petrolün ve LNG’nin yüzde 20’si geçemiyor. Dünya bu tıkanıklıkla sarsılırken, Türkiye’nin bu bölgeye olan bağımlılığını yüzde 10-15 seviyelerine indirmiş olması, son on yılın en sessiz ama en devrimci başarısıdır. 12 farklı ülkeden LNG alabilen, ABD ile uzun vadeli anlaşmalar imzalayan ve boru hattını örümcek ağı gibi ören Türkiye, âdeta jeopolitik bağışıklık kazanmıştır. Artık komşudaki yangın, yalnızca mutfağımızdaki ocağı değil; fabrikalarımızın üretim ritmini ve ekonomimizin enerji damarlarını hedef alma riski taşımamaktadır; zira Türkiye’nin enerji çeşitliliği bu tür dış şokları içeride etkisizleştiren stratejik bir kalkan oluşturmuştur.

Nükleer diplomasi ve ambargolara karşı millî atom

Sayın Bakanın açıklamalarındaki en can alıcı nokta kuşkusuz nükleer enerji serüvenimizdeki o kara mizah gibi duran ama aslında modern bir kuşatma olan ambargo vurgusuydu... Akkuyu Nükleer Güç Santrali için daha önce parası ödenmiş parçaların Alman tedarikçiler tarafından teslim edilmemesi, meselenin basit bir ticari ihtilaf değil, Türkiye’nin nükleer lige girişini geciktirmeye dönük stratejik bir engel mekanizması olduğunu açıkça göstermektedir.

Ancak bu tablo, Türkiye açısından bir kırılma değil; tersine oyun kurallarının fiilen yeniden yazıldığı bir eşiktir. Çünkü her gecikme, her ambargo denemesi ve her tedarik freni, Türkiye’nin nükleer iradesini zayıflatmak yerine daha da sertleştiren bir karşı bilinç üretmektedir. Bu kuşatma, çözülmeyi bekleyen bir engel değil; aşılmayı zorunlu kılan bir tarihsel eşiğe dönüşmüştür.

Bu kuşatma, Türkiye tarafından iki stratejik hamleyle yarılmaktadır. İlki, Akkuyu Nükleer Güç Santrali üzerinden yükselen güç hamlesidir. Tüm badirelere, depremlere ve örtülü ambargolara rağmen ilk reaktörün 2026’da devreye girecek olması, Türkiye’nin 70 yıllık nükleer prangasını kırması sıradan bir enerji yatırımı değildir. Bu adım, Türkiye’nin yarım yüzyılı aşan nükleer dışlanma ve geri bırakılma sürecini fiilen sona erdirdiği bir eşiktir. Geciktirilmek istenen bir kapasite artık geri döndürülemez biçimde somutlaşmakta, Türkiye kendi enerjisini üretme iradesini sahaya kazımaktadır.

İkinci hamle ise SMR, yani Küçük Modüler Reaktörler vizyonudur. Bakan Bayraktar tarafından ortaya konulan bu yaklaşım, yalnızca teknik bir yenilik değil, enerji aklında köklü bir paradigma değişimidir. Enerjinin merkezî büyük yapılarla sınırlı bir alan olmaktan çıkarılıp sanayiye, üretim bölgelerine ve şehirlerin dokusuna entegre edilmesi, Türkiye açısından stratejik bir dönüşüm anlamına gelmektedir. Bu model, enerjiyi tüketilen bir unsur olmaktan çıkarıp üretimin doğrudan parçası hâline getirirken, Türkiye’yi yalnızca enerji ithal eden bir ülke olmaktan değil, enerji teknolojisi geliştiren ve ihraç edebilen bir aktör konumuna taşımaktadır.

[SMR (Küçük Modüler Reaktör) teknolojisini daha basit anlatırsak: SMR, büyük ve tek bir dev nükleer santral kurmak yerine, fabrikada üretilen küçük nükleer reaktörlerin ihtiyaca göre farklı bölgelere kurulmasıdır.]

Abdülhamid Han’ın matkabı: Mavi Vatan’da egemenlik mührü

Bakan Bayraktar’ın "Yarın sabah 04.00’te matkap denizde dönmeye başlayacak" cümlesi, sıradan bir teknik duyuru değildir. Karadeniz’de Abdülhamid Han gemisiyle başlayacak yeni sondaj, Türkiye’nin denizlerdeki enerji egemenliğini perçinleme iradesidir. Sadece Karadeniz’de değil; Somali’den Libya’ya kadar uzanan bir enerji diplomasisi koridoru inşa ediliyor. TPAO’nun Chevron ve ExxonMobil gibi devlerle aynı masada sahalar kazanması, Türkiye’nin artık enerji ortaklığı kuran bir süper güç adayı olduğunun kanıtıdır.

925 milyar liralık dev kalkan

Siyasetin ve jeopolitiğin ötesinde, bu sürecin bir de mutfak tarafı var. Petrol fiyatlarındaki muazzam sıçramaya rağmen, devletin ÖTV’yi sıfırlayarak ve bütçeden 925 milyar liralık devasa bir sübvansiyon ayırarak vatandaşı koruması, iç cephenin tahkîm edilmesidir. Nisan ayında geçilmesi planlanan Kademeli Tarife ise adaletin enerjiye yansımasıdır. Çok tüketenin desteğinin kesilip, bu kaynağın gerçekten ihtiyacı olan yüzde 85’lik kitleye aktarılması, enerji yönetiminin sadece mühendislik değil, aynı zamanda bir toplumsal sözleşme olduğunu gösteriyor...

Türkiye; nükleer santralleri, devasa yenilenebilir enerji yatırımları, okyanusları aşan sondaj gemileri ve krizlere dayanıklı arz güvenliği ile artık bir Enerji Hubı olmanın ötesine geçmiştir. Bakan Bayraktar’ın çizdiği tablo, Türkiye’nin enerji üzerinden kurulan her türlü baskı mekanizmasını elinin tersiyle ittiği bir dönemin kapılarını açıyor.

Eğer bu sabah 04.00’te Karadeniz’in derinliklerinde o matkap dönüyorsa, bu sadece gaz aramak için değil; büyük ve güçlü Türkiye’nin nükleer ve yerli enerjiyle örülmüş geleceğini toprağa ve denize kazımak içindir.

