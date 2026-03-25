Küresel güç dengelerinin yeniden kurulduğu Transatlantik hattında, Kanada’dan Türkiye’nin bölgesel gücünü tescil eden tarihi bir itiraf geldi. Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada, Ankara’nın Karadeniz ve Orta Doğu’daki 'stratejik otonomisini' tescil ederek, savunma sanayiinden nükleer enerjiye kadar her alanda Türkiye’yi "ideal ortak" gördüklerini duyurdu.

MÜZEYYEN BIYIK—2024 yılında savunma sanayii ambargolarının kaldırılmasıyla prangalarından kurtulan Türkiye-Kanada ilişkileri, bugün savunma ve yüksek teknolojide 'stratejik ortaklık' zirvesine ulaştı.

Kanada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada, Türkiye’nin savunma sanayiindeki ezber bozan girişimlerinin, Kanada havacılık ve savunma sektörüne 'somut ve pozitif' bir soluk aldırdığını açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Charlotte MacLeod'un açıklamalarından satır başları şöyle:

-Kanada, özellikle 2024 yılında ihracat kısıtlamalarının kaldırılmasının ardından savunma sanayii iş birliği bağlamında Türkiye ile ikili ilişkilerin mevcut gidişatını nasıl değerlendiriyor?

"Kanada olarak Türkiye ile 80 yılı aşkın bir süredir devam eden yakın siyasi, ticari ve stratejik iş birliğini kapsayan köklü ilişkilerimize büyük değer veriyoruz. Son yıllarda karşılıklı bakan ziyaretleri ve üst düzey toplantılar sayesinde bu bağlar çok daha güçlü bir noktaya ulaştı.

Bakanımız Anand da kısa süre önce Türkiye'yi ziyaret ederek hem ikili ilişkilerimizi geliştirdi hem de Orta Doğu'daki son gelişmeleri Ankara ile birlikte değerlendirdi. Şunu net bir şekilde söyleyebilirim. Kanada, Türkiye'yi savunma sektörü başta olmak üzere önemli ve her geçen gün büyüyen bir ihracat pazarı olarak görüyor.

Özellikle askeri mal ve teknoloji ihracatı konusundaki bu yeni iş birliği dönemimiz, ikili ticaretimize olumlu bir ivme kazandırdı. Bu durum, savunma ve havacılık alanındaki Kanadalı şirketlerimiz üzerinde de gerçekten somut ve pozitif bir etki oluşturdu."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Kanada Dışişleri Bakanı Anand'ı kabul etti

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ SAYFA: KANADALI ŞİRKETLERLE DOĞRUDAN İŞ BİRLİĞİ KAPISI

-NATO çerçevesi altında savunma teknolojileri ve güvenlik alanlarında iş birliği için belirlenmiş somut planlar veya öncelikli alanlar var mıdır?

"Kanada ve Türkiye, müttefikler olarak ortak taahhütlerimizin bir parçası olarak savunma alanında öncelikle NATO ve çok taraflı forumlar aracılığıyla iş birliği yapıyor. Türkiye tarafı, kendi savunma sanayisi ile Kanadalı şirketler arasında daha yakın bir çalışma yürütmek istediğini belirtti. Kanada olarak biz de, yasal ve politika çerçevelerimizle uyumlu olan bu tür bir iş birliğini memnuniyetle karşılıyoruz."

NÜKLEER ENERJİDE 'CANDU' HAMLESİ: "İDEAL ORTAĞIZ"

-Başbakan Mark Carney’in nükleer enerji ve ileri imalat alanlarında potansiyel iş birliğine işaret eden son açıklamaları ışığında, Kanada enerji sektöründe Türkiye ile ortaklığını nasıl genişletmeyi öngörüyor?

"Türkiye ve Kanada, başta enerji sektörü olmak üzere muazzam bir potansiyele sahip iki güçlü ticari ortak. Türkiye'nin Ulusal Enerji Planı kapsamında bizim CANDU (Kanada döteryum uranyum) teknolojimize ilgi göstermesini büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Kanada olarak, yüksek kaliteli reaktör sistemleri ve altyapı ihracatında dünya lideri bir geçmişe sahibiz.

Nükleer tedarik zincirinin her aşamasında, Ar-Ge’den uranyum madenciliğine, reaktör tasarımından santral inşaatı ve atık yönetimine kadar tüm süreçlerde deneyimli şirketlerimizle Türkiye için ideal bir ortağız. Bu alandaki iş birliğimizi her iki ülkenin de yararına olacak şekilde büyüteceğimiz, kesintisiz bir enerji diyaloğunu sabırsızlıkla bekliyoruz."

KARADENİZ VE ORTA DOĞU’DA ‘HAYATİ’ ROL: TÜRKİYE OLMADAN BARIŞ ZOR!

-Kanada, Orta Doğu ve Avrasya’daki değişen jeopolitik manzarada Türkiye’nin bölgesel aktör olarak rolünü nasıl değerlendiriyor?

"Kanada stratejik coğrafi konumu, Karadeniz ve Orta Doğu’daki kritik rolü nedeniyle Türkiye’yi hayati bir NATO müttefiki olarak görüyor. İttifakın güvenlik dinamikleri açısından Ankara’nın konumu bizim için çok değerli. Kanada olarak, küresel barış ve güvenliğin ilerletilmesinde Türkiye’nin üstlendiği önemli liderlik rolünü takdirle karşılıyoruz."

2024’TE KRİTİK ADIM ATILMIŞTI

Türkiye–Kanada savunma ilişkilerinde dikkat çeken bir gelişme 2024 yılında yaşanmıştı. Dönemin Kanada Başbakanı Justin Trudeau liderliğindeki hükümet, Türkiye’ye yönelik silah ihracatı kısıtlamalarını kaldırma kararı almıştı.

Söz konusu ambargo, Türkiye’nin 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında Azerbaycan’a verdiği destek gerekçe gösterilerek uygulanmıştı. Ancak Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğini onaylamasının ardından, Ottawa yönetimi Ankara’ya yönelik savunma sanayi ihracatındaki kısıtlamaları sona erdirdiğini açıklamıştı.

Karar kapsamında, özellikle insansız hava araçlarında kullanılan optik ekipmanlar başta olmak üzere savunma ürünlerinin ihracatına yeniden izin verilmiş, her satışın vaka bazında değerlendirileceği vurgulanmıştı. Bu adım, iki ülke arasında savunma alanındaki iş birliğinin yeniden canlanması açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirilmişti.

KANADA BAŞBAKANI MARK CARNEY CANLI YAYINDA AÇIKLADI "TÜRKİYE İLE SAVUNMA SANAYİ ALANINDA İŞBİRLİĞİ YAPACAĞIZ"

Kanada Başbakanı Mark Carney, küresel güç dengelerinin yeniden şekillendiği bir dönemde Türkiye’nin uluslararası sistemdeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunmuştu. “Turkish Voice of Canada” anonsuyla yöneltilen soru üzerine konuşan Carney, Türkiye’nin yalnızca bölgesel değil, yeni ortaklıklar açısından kritik ve stratejik bir aktör olarak öne çıktığına işaret etti.

Kanada Başbakanı, Türkiye ile savunma ve nükleer enerji alanlarında da iş birliği ihtimalini açıkça dile getirdi:

"İş birliği, sizin de söylediğiniz gibi savunma alanını ve nükleer iş birliğini içerebilir, ancak bunun çok daha ötesine uzanıyor."

"TÜRKİYE KÜRESEL ÜRETİMDE LİDER ÜLKELERDEN"

Carney, Türkiye’nin üretim kapasitesine özel vurgu yaparak sözlerini şöyle tamamladı:

“Buradayken şunu da söyleyeyim; Türkiye, küresel ölçekte üretimde, özellikle ileri üretimde lider ülkelerden biri. Bu alanlarda şüphesiz birlikte çalışabileceğimiz pek çok başlık var."

