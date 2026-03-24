Türk vatandaşlarının vize çıkmazında düğüm çözülüyor! Son dönemde binlerce vize dosyasının işleme dahi alınmadan toplu halde iade edildiği iddiaları, vize bekleyen vatandaşlar arasında büyük bir infial uyandırdı. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen bu mağduriyetleri mercek altına alarak, iddiaların merkezindeki Kanada Göçmenlik Bakanlığı’na (IRCC) ulaştık. Bakanlık, vize koridorlarındaki "hızlı işlem" (CAN+) sürecine dair spekülasyonlara son noktayı koydu.

MÜZEYYEN BIYIK—Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı (IRCC) Sözcüsü Matthew Krupovich, Türkiye Gazetesi’ne yaptığı özel açıklamada, Türk vatandaşlarını yakından ilgilendiren 'hızlı vize' (CAN+) sürecinin perde arkasını ve tüm kriterlerini paylaştı.

"ABD VİZESİ OLAN TÜRKLER İÇİN HIZLI İŞLEM DEVREDE"

Bakanlık Sözcüsü Matthew Krupovich, Türk vatandaşlarının vize süreçlerini kolaylaştıran CAN+ girişimi hakkında şu resmi bilgileri verdi:

"Daha önce Kanada veya Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmiş olan ve şartları karşılayan Türkiye'den gelen yolcular, Kanada'nın CAN+ girişimi sayesinde daha hızlı vize işlemlerinden yararlanabilirler. Bu girişim kapsamında Kanada son 10 yıl içinde Kanada geçici ikamet vizesi (TRV) ve/veya geçerli Amerika Birleşik Devletleri göçmen olmayan vizesine sahip olan Türk vatandaşlarının işlemlerini hızlandırmaktadır. Türkiye vatandaşlarının CAN+ işlemleri kapsamında değerlendirilmesi için standart vize başvurusu yapmaktan başka herhangi bir işlem yapmaları gerekmemektedir."

Kanada Vatandaşlık ve Göçmenlik Bakanlığı Sözcüsü (IRCC) Matthew Krupovich

SİSTEM NASIL İŞLİYOR?

Geçerli bir ABD vizesine sahip olan veya son 10 yılda Kanada’ya gitmiş olan Türk vatandaşları, sistem tarafından otomatik olarak "öncelikli" kategoriye alınıyor ve çok daha az belgeyle, daha kısa sürede vize alabiliyor.

ŞEFFAFLIK VE TAKİP SÖZÜ: "SABRINIZI TAKDİR EDİYORUZ"

Kanada Göçmenlik Bakanlığı, vize bekleyen Türk vatandaşlarının yaşadığı sürece dair şu mesajı iletti:

"Türkiye'den vize başvurusunda bulunan vatandaşların Kanada göçmenlik sistemine gösterdiği sabır ve güveni takdirle karşılıyoruz. İşlemlerde şeffaflığı artırmak ve başvuru sahiplerine çok daha net bilgiler sunmak temel önceliğimizdir. Bu kapsamda; başvurunun yapıldığı tarih ve mevcut başvuru yoğunluğunu baz alarak, çok daha öngörülebilir ve zamanında güncellemeler sunacak 'çevrimiçi işlem süreleri' aracımızı geliştirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

"HER BAŞVURU AYRI DEĞERLENDİRİLİYOR"

Krupovich, ayrıca başvuruların ülke ayrımı yapılmaksızın değerlendirildiğini açıkladı:

"Her başvuru, menşe ülkeye bakılmaksızın aynı kriterlere göre göçmenlik memurları tarafından ayrı ayrı incelenir ve Kanada'ya gelmek isteyen kişiler uygunluk şartlarını karşılamalıdır."

BAŞVURU DURUMU NASIL TAKİP EDİLİR?

Başvurusu devam eden vatandaşlarımız için de iletişim kanallarının açık tuttulduğu aktarıldı:

"Başvuru sahipleri, çoğu başvuru türü için durumlarını çevrimiçi olarak kontrol edebilir.

Sorusu olanlar doğrudan "IRCC Web Form" üzerinden iletişime geçebilir. 1-888-242-2100 numaralı müşteri destek hattı aranabilir."

FEDERASYON’DAN "GERİ İADE" İDDİALARINA YALANLAMA

Öte yandan, Kanada’da 2023 depremi sonrası hayata geçirilen özel vize düzenlemeleri (TS2023) kapsamında bulunan Türk vatandaşlarının "oturma izinlerinin uzatılmayacağı ve Türkiye’ye iade edileceği" yönündeki haberlere Kanada Türk Federasyonu’ndan da yalanlama geldi. Federasyon yetkilileri, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu açıklamada bulundu:

"Türkiye’de bazı basın organlarında yer alan vatandaşlarımızın Türkiye’ye iade edileceği yönündeki ifadeler hem dil hem içerik açısından sorunlu olup gerçeği yansıtmamaktadır. Federasyon olarak konuyla ilgili Kanada Göçmenlik Bakanlığı ve IRCC nezdindeki görüşmelerimizi sürdürmekte ve süreci yakından takip etmekteyiz. Kamuoyunun doğrulanmamış ve yanıltıcı haberlere itibar etmemesini rica ederiz."

"DEPREM VİZELERİ (TS2023) TAKİPTE"

Kanada hükümetinin 2023 depremi sonrası Türk vatandaşlarına tanıdığı özel çalışma ve oturum izinlerinin statüsü, hem Bakanlık hem de Türk sivil toplum kuruluşları tarafından titizlikle izleniyor. Bakanlık Sözcüsü gelecekteki politika kararları hakkında spekülasyon yapamayacaklarını belirtse de, mevcut başvuruların her birinin bireysel olarak ve titizlikle incelenmeye devam ettiğini yineledi.

