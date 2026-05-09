İngiltere Championship’te Premier Lig bileti için play-off heyecanı sürüyor. Sezonu ilk 6 içerisinde tamamlayarak play-off oynama hakkı kazanan Hull City, yarı final ilk maçında Millwall’u ağırladı. Futbolseverler şimdi “Hull City Premier Lig’e çıktı mı?” ve “Rövanş maçı ne zaman?” sorularına cevap arıyor.

HULL CİTY PREMİER LİGE ÇIKTI MI?

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Championship play-off yarı final ilk maçında Millwall ile 0-0 berabere kaldı. MKM Stadyumu’nda oynanan mücadelede finalist ilk maç sonunda belli olmadı.

Hull City böylece Premier Lig yolunda avantajı tamamen rövanş maçına taşıdı. İngiltere Championship play-off sisteminde yarı final eşleşmeleri çift maç üzerinden oynanıyor. İki maç sonunda turu geçen ekip, Wembley’de oynanacak final karşılaşmasında Premier Lig bileti için mücadele edecek.

Acun Ilıcalı’nın takımı daha önce 2008 ve 2016 yıllarında play-off üzerinden Premier Lig’e yükselmeyi başarmıştı. Hull City şimdi üçüncü kez aynı başarıyı elde etmeye çalışıyor.

HULL CİTY- MİLLWALL RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Hull City ile Millwall arasındaki rövanş karşılaşması 11 Mayıs 2026 Pazartesi günü oynanacak. Mücadele bu kez Millwall’un sahasında gerçekleştirilecek. İlk maçın golsüz sona ermesi nedeniyle rövanş karşılaşması final bileti açısından büyük önem taşıyor.

Eşleşmeyi kazanan takım, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı’nda oynanacak Championship play-off finaline yükselecek.

