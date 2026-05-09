TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, SAHA EXPO’da milli muharip uçak KAAN’ın dakikada 3 bin mermiye ulaşabilen döner namlulu sistemini anlattı. Çevik, "İki mühimmat arasındaki mesafe o kadar kısa oluyor ki aradan hiçbir şey kaçmıyor. Adeta havada bir 'mermi bulutu' oluşturarak tam bir önleme sağlıyorsunuz" dedi.

Türkiye’nin savunma sanayiindeki yerli ve milli hamleleri SAHA EXPO 2026’da dikkat çekmeye devam ediyor. SARSILMAZ ve TUSAŞ ortaklığında faaliyet gösteren TR Mekatronik, ATAK helikopterlerinde kullanılan 20 mm burun topu sistemiyle öne çıktı.

TR Mekatronik Genel Müdürü Fatih Çevik, Türkiye Gazetesi İçerik Editörü Nihan Kayrak'ın sorularını cevapladı.

Öne çıkan teknolojiler hakkında bilgi veren Çelik, "TR Mekatronik, Sarsılmaz ve TUSAŞ'ın eşit ortaklığıyla kurulmuş bir şirket. Kuruluş amacı orta kalibre top sistemlerini üretmek. Arkamda görmüş olduğunuz Atak burun topu bizim ilk ürünümüz. Bu sistem; silahın kendisi, taret sistemi, servo motorlar, top kontrol motoru ve tüm bunları kontrol eden bir üniteden oluşuyor. Yazılımlar dahil tamamen yerli ve milli olan bu sistem, Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan tüm testleri bitirerek tam anlamıyla kalifiye oldu. Atak helikopterlerinin son 10 tanesi bizim silahlarımızla teslim ediliyor" ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜKLERLE KARŞILAŞTIK AMA HEPSİNİ BAŞARDIK"

Atış ve test aşamalarının ne kadar sürdüğü sorusunu da cevaplandıran Çelik, şunları söyledi: "Geliştirme ve testlerin tamamlanması yaklaşık 5,5 yıl sürdü. Türkiye'de ilk kez bu seviyede bir teknolojiyle uğraşırken bazı güçlüklerle karşılaştık ama hepsini başardık. Ömrünü tamamlamış bir silahla bile tek tetikte 600'lük başarılı bir atış gerçekleştirdik. Pilotlarımız, daha önce ithal edilen toplarda yaşanan kronik mekanik arızaların giderildiğini ve sistemin çok güvenli olduğunu belirtiyorlar.

"HAVADA 'MERMİ BULUTU' OLUŞTURUYOR"

Bu sistemi temel alarak yeni ürünler geliştirdik. Önce 3 namlulu bir sistemimiz vardı; daha sonra hava savunma ve KAAN uçağımızın ihtiyacı için 6 namlulu bir sistem geliştirmeye başladık. İhaleyi kazandık ve sözleşmeyi imzaladık. KAAN için geliştirdiğimiz bu sistem, hava platformu konfigürasyonunda dakikada 2.000 mermi atıyor; ancak hava savunma amaçlı kullanıldığında bu hız 3.000 merminin üzerine çıkabiliyor. İki mühimmat arasındaki mesafe o kadar kısa oluyor ki aradan hiçbir şey kaçmıyor. Adeta havada bir "mermi bulutu" oluşturarak tam bir önleme sağlıyorsunuz. Biz artık namlu tasarımı ve ömür testlerinde uzmanlaşmış bir ihtisas şirketi olduk. Bu ürünleri dronelara ve yüksek hızlı füzelere karşı savunma amacıyla kulelere entegre etmek için çalışmalarımız sürüyor.

Hava platformlarının yanı sıra kara araçları için 25 mm ve 30 mm sistemler de üretiyoruz. Bunların kalifikasyonu %95'in üzerinde tamamlandı. Dün de İspanyollarla bir imza törenimiz oldu; onların yapacağı kulelerde de bizim yerli silahlarımızı göreceğiz inşallah.



