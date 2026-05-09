Trabzon’da otomobilinin anahtarını araç içinde unutan genç anne, kapıların otomatik kilitlenmesiyle büyük panik yaşadı. Araçta mahsur kalan 3 aylık bebeğin ağlama sesleri yürekleri dağlarken, çilingirin kapıyı açmasıyla anne ve bebeği rahat bir nefes aldı.

Trabzon’un Ortahisar ilçesinin İnönü mahallesi İncirlik Camii önünde sürücü anne kısa süreliğine aracından indiği sırada Opel marka otomobilin anahtarını içerideki koltukta unuttu.

Yürekleri ağza getiren olay! Genç anne çaresizce yardım istedi

KAPILAR OTOMATİK KİLİTLENDİ

Otomobilinin içinde anahtarını unutan talihsiz anne, kapıların otomatik olarak kilitlenmesiyle bir anda büyük bir şok yaşadı. Pusette bulunan 3 aylık bebeğin içeride kalmasıyla havasızlık ve sıcaklık nedeniyle bebeğin hayati tehlikesinin bulunmasından korkan anne, panik içinde gözyaşları içinde çevredeki esnaftan yardım istedi.

ANNE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Bölgeye bir çilingirci çağırılırken, geçen yarım saatlik sürede bebeğin sürekli ağlaması anneyi daha da tedirgin etti.

Çilingircinin gelerek kapının açılması ile anne bebeğine kavuşurken, çevredeki herkes durumu alkışlar ile kutladı.

