Bugün hangi maçlar var, nereden izlenir? 9 Mayıs Süper Lig'de derbi ve şampiyonluk heyecanı!
9 Mayıs Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışı ve Avrupa mücadeleleri hız kazanırken, gün boyunca birçok kritik karşılaşma ekranlara gelecek. Galatasaray, Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ve Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.
Futbolda sezonun son haftalarına girilirken gözler hem Süper Lig hem de Avrupa liglerindeki kritik maçlara çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı haftada taraftarlar “Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?” sorusunun cevabını araştırıyor.
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
Süper Lig:
20:00 | Eyüpspor-Çaykur Rizespor | beIN İZ
20:00 | Kocaelispor-Fatih Karagümrük | beIN BOX Office
20:00 | Göztepe-Gaziantep FK | beIN
20:00 | Konyaspor-Fenerbahçe | beIN Sports 3
20:00 | Gençlerbirliği-Kasımpaşa | beIN Sports MAX 1
20:00 | Galatasaray-Antalyaspor | beIN Sports 1
20:00 | Başakşehir FK-Samsunspor | beIN Sports 5
20:00 | Alanyaspor-Kayserispor | beIN Sports MAX 2
20:00 | Beşiktaş-Trabzonspor | beIN Sports 2
İngiltere - Premier Lig:
14:30 | Liverpool-Chelsea | beIN Sports 3
17:00 | Brighton & Hove Albion-Wolverhampton | beIN Connect
17:00 | Sunderland-Manchester United | beIN Sports 3
17:00 | Fulham-Bournemouth | beIN Connect
19:30 | Manchester City-Brentford | beIN Connect
İspanya - LaLiga:
15:00 | Elche-Deportivo Alaves | S Sport, S Sport Plus
17:15 | Sevilla-Espanyol | S Sport, S Sport Plus
19:30 | Atletico Madrid-Celta Vigo | S Sport, S Sport Plus
22:00 | Real Sociedad-Real Betis | S Sport Plus, TiviBu Spor 2
İtalya - Serie A:
16:00 | Cagliari-Udinese | S Sport Plus, TiviBu Spor 1
19:00 | Lazio-Inter | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1
21:45 | Lecce-Juventus | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1
Almanya - Bundesliga:
16:30 | Hoffenheim-Werder Bremen | S Sport Plus, TiviBu Spor 3
16:30 | RB Leipzig-St. Pauli | S Sport Plus, TiviBu Spor 2
16:30 | Augsburg-Mönchengladbach | S Sport Plus
16:30 | Stuttgart-Bayer Leverkusen | S Sport Plus, TiviBu Spor 2
19:30 | Wolfsburg-Bayern Münih | S Sport Plus
Suudi Arabistan - Pro Lig:
18:55 | Al Khaleej-Al Ettifaq
19:15 | Al Najma-Al Hazm
21:00 | Al Fayha-Al-Qadsiah