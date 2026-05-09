9 Mayıs Cumartesi günü futbolseverleri yoğun bir maç programı bekliyor. Süper Lig’de şampiyonluk yarışı ve Avrupa mücadeleleri hız kazanırken, gün boyunca birçok kritik karşılaşma ekranlara gelecek. Galatasaray, Antalyaspor karşısında şampiyonluk maçına çıkacak. Beşiktaş-Trabzonspor derbisi ve Konyaspor-Fenerbahçe karşılaşması 9 Mayıs Cumartesi günü oynanacak.

Futbolda sezonun son haftalarına girilirken gözler hem Süper Lig hem de Avrupa liglerindeki kritik maçlara çevrildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın sahaya çıkacağı haftada taraftarlar “Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda?” sorusunun cevabını araştırıyor.

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

Süper Lig:

20:00 | Eyüpspor-Çaykur Rizespor | beIN İZ

20:00 | Kocaelispor-Fatih Karagümrük | beIN BOX Office

20:00 | Göztepe-Gaziantep FK | beIN

20:00 | Konyaspor-Fenerbahçe | beIN Sports 3

20:00 | Gençlerbirliği-Kasımpaşa | beIN Sports MAX 1

20:00 | Galatasaray-Antalyaspor | beIN Sports 1

20:00 | Başakşehir FK-Samsunspor | beIN Sports 5

20:00 | Alanyaspor-Kayserispor | beIN Sports MAX 2

20:00 | Beşiktaş-Trabzonspor | beIN Sports 2

İngiltere - Premier Lig:

14:30 | Liverpool-Chelsea | beIN Sports 3

17:00 | Brighton & Hove Albion-Wolverhampton | beIN Connect

17:00 | Sunderland-Manchester United | beIN Sports 3

17:00 | Fulham-Bournemouth | beIN Connect

19:30 | Manchester City-Brentford | beIN Connect

İspanya - LaLiga:

15:00 | Elche-Deportivo Alaves | S Sport, S Sport Plus

17:15 | Sevilla-Espanyol | S Sport, S Sport Plus

19:30 | Atletico Madrid-Celta Vigo | S Sport, S Sport Plus

22:00 | Real Sociedad-Real Betis | S Sport Plus, TiviBu Spor 2

İtalya - Serie A:

16:00 | Cagliari-Udinese | S Sport Plus, TiviBu Spor 1

19:00 | Lazio-Inter | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1

21:45 | Lecce-Juventus | S Sport 2, S Sport Plus, TiviBu Spor 1

Bugün hangi maçlar var, nereden izlenir? 9 Mayıs Süper Lig'de derbi ve şampiyonluk heyecanı!

Almanya - Bundesliga:

16:30 | Hoffenheim-Werder Bremen | S Sport Plus, TiviBu Spor 3

16:30 | RB Leipzig-St. Pauli | S Sport Plus, TiviBu Spor 2

16:30 | Augsburg-Mönchengladbach | S Sport Plus

16:30 | Stuttgart-Bayer Leverkusen | S Sport Plus, TiviBu Spor 2

19:30 | Wolfsburg-Bayern Münih | S Sport Plus

Suudi Arabistan - Pro Lig:

18:55 | Al Khaleej-Al Ettifaq

19:15 | Al Najma-Al Hazm

21:00 | Al Fayha-Al-Qadsiah

