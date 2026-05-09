Türk iş adamı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, İngiltere Championship play-off yarı final ilk maçında Millwall ile sahasında golsüz berabere kaldı. Rövanş, 11 Mayıs Pazartesi günü Millwall'un sahasında oynanacak. Turu geçen takım, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'nın ev sahipliği yapacağı finalde Premier Lig'e yükselme mücadelesi edecek.

Hull City, MKM Stadı'nda oynanan Championship play-off yarı final ilk maçında Londra ekibi Millwall'u ağırladı. Kritik 90 dakika 0-0 sonuçlandı. Ligde bu sezon 2 takım arasında oynanan iki karşılaşmada da 4'er gol atılmasına karşın play-off yarı finali ilk mücadelesinde gol sesi çıkmadı.

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı

FAUL GEREKÇESİYLE GOL İPTAL

Tempolu başlayan mücadelenin ilk yarısında rakip ceza alanında çok net pozisyonlar yakalayan Hull City, son vuruşlarda etkisiz kalınca skor tabelasında istediği değişikliği yapamadı ve iki takım devreye 0-0 beraberlikle gitti.

Ev sahibi ekip, ikinci yarıya Lewie Coyle'ın direğin üstünden az farkla dışarı giden şutuyla başlarken konuk takım, 69'uncu dakikada Camiel Neghli'nin yan direkten auta çıkan şutunda gole çok yaklaştı. 85'inci dakikada Millwall'da Leonard'ın kaydettiği gol, öncesinde faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildi.

RÖVANŞ MAÇI 11 MAYIS'TA

Karşılaşmanın rövanşı, 11 Mayıs Pazartesi günü Millwall'un sahasında oynanacak. Bu turu geçen ekip, 23 Mayıs Cumartesi günü Wembley Stadı'ndaki final maçında Premier Lig'e çıkmak için mücadele edecek.

Play-off'ta final mücadelesi veren diğer iki takım ise ligi 4 ve 5'inci sıralarda bitiren Southampton ve Middlesbrough.

3'ÜNCÜ PLAY-OFF HEYECANI

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, tarihinde 2008 ve 2016 yıllarında play-off'a kalmış ve her ikisinde de Premier Lig'e çıkmayı başarmıştı.

