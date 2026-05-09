Güneşli havalara aldanıp hafta sonu planı yapanlar yağmur sürpriziyle karşılaştı. Meteoroloji 32 ili uyarırken, AKOM ise İstanbul'da aralıklı sağanak yapış uyarısı yaptı.

Güneşli ve sıcak havayı görenler hafta sonu planları yaparken, İstanbul cumartesi sabahına sağanak yağmurla uyandı. AKOM'dan yapılan açıklamada ise önemli detaylar yer aldı.

YARIN YEREL YAĞIŞLI

İstanbul'da hafta boyunca parçalı bulutlu bir gökyüzünün hakim olması beklenirken sıcakların 23-25 °C aralığında yaz değerlerine yakın seyredeceği, özellikle akşam ve sabah saatlerinde bölgesel yağmur geçişlerinin görüleceği tahmin ediliyor.

Hava durumu raporunda ise cumartesi (bugün) gününün aralıklı yağışla geçeceği, pazar gününü de 23 derece, parçalı ve çok bulutlu, yerel yağmurlu olacağı belirtildi. Yağışların önümüzdeki hafta içi de aralıklarla süreceği tahmin ediliyor.

32 İLDE SAĞANAK UYARISI

Öte yandan bu yağışlı hava İstanbul'la sınırlı kalmayacak. Meteoroloji'nin haftalık hava durumu haritasına göre bugün İstanbul, İzmir ve Ankara'nın da aralarında olduğu 32 ilde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Hafta sonu ve yeni haftada da yurdun büyük bölümünde gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak

