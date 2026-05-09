İhlas Haber Ajansı
Ehliyeti de yok! Alkollü yakalanınca sinir krizi geçirdi
Diyarbakır'da ehliyeti daha önce alınan kadın, alkollü halde araç kullanırken polise yakalanınca sinir krizi geçirdi.
Özetle DinleEhliyeti de yok! Alkollü yakalanınca sinir krizi g...
Kaydet
Gündem 1 dk önce
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde trafik polisleri tarafından durdurulan alkollü ve daha önce ehliyetine el konulmuş bir sürücü, işlem sırasında zorluk çıkardı.
- Turgut Özal Bulvarı'nda trafik polisleri bir otomobili durdurdu.
- Sürücünün alkollü olduğu tespit edildi.
- Sürücünün daha önce ehliyetine el konulduğu belirlendi.
- Kimliği belirsiz kadın sürücü, polislere zorluk çıkardı.
- Alkollü kadının sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- Sürücüye işlem yapıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
0:00 0:00
1x
Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde önceki akşam Turgut Özal Bulvarı'nda trafik polisleri uygulamada bir otomobili durdurdu.
DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ
Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Alkollü sürücü ekiplere önce teşekkür etti, sonra zorluk çıkardı!
SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kimliği belirsiz kadın, işlem yapmaya çalışan polislere zorluk çıkardı. Alkollü kadının sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücüye işlem yapıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR