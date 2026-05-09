Diyarbakır'da ehliyeti daha önce alınan kadın, alkollü halde araç kullanırken polise yakalanınca sinir krizi geçirdi.

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde önceki akşam Turgut Özal Bulvarı'nda trafik polisleri uygulamada bir otomobili durdurdu.

DAHA ÖNCE DE EHLİYETİNE EL KONULMUŞ

Yapılan kontrollerde, sürücünün alkollü olduğu ve daha önce ehliyetine el konulduğu tespit edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Kimliği belirsiz kadın, işlem yapmaya çalışan polislere zorluk çıkardı. Alkollü kadının sinir krizi geçirdiği anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Sürücüye işlem yapıldı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası