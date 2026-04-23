Kayseri'de H.Ö. yönetimindeki otomobil kaldırıma çarparak yolda kaldı. Olay yerine gelen ekipler tarafından yapılan kontrollerde sürücünün 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. 25 bin lira ceza yiyen H.Ö., ekiplere önce teşekkür etti, ardından da zorluk çıkardı.

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Sanayi Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında, H.Ö., yönetimindeki araç kaldırıma çarparak yolda kaldı.

25 BİN TL CEZA KESİLDİ, EHLİYETİNE EL KONULDU

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler tarafından yapılan kontrollerde, H.Ö.’nün 2.55 promil alkollü olduğu tespit edildi. Alkollü sürücüye 25 bin TL idari para cezası yazıldı ve ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.

ÖNCE TEŞEKKÜR ETTİ, SONRA ZORLUK ÇIKARDI

Öte yandan, H.Ö. kendisine cezai işlem uygulayan ekiplere yardımcı oldukları için teşekkür ederken, el konulan ehliyetini ekip aracından alıp gitmeye çalışarak, adeta ekibin sabrını test etti. Alkollü sürücü 1 promil üzeri olması nedeniyle ‘trafiğin güvenliğini tehlikeye sokmak’ suçundan karakola ifade vermeye götürüleceğini öğrenince de ekiplere zorluk çıkardı. H.Ö. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Otomobil çekiciyle kaldırılarak, otoparka çekildi.

