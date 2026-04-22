Sabah kuşağı programlarıyla geniş kitleler tarafından tanınan sunucu Serap Paköz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla meme kanserine yakalandığını duyurdu. 60 yaşındaki Paköz’ün açıklaması kısa sürede büyük yankı uyandırdı.

Serap Paköz kanser teşhisi aldı Ünlü sunucu, bir süredir yaşadığı süreci takipçileriyle ilk kez paylaşarak hastalığını kamuoyuna açıkladı. Paylaşımında tedavi sürecine başladığını ve kemoterapi gördüğünü belirten Paköz, güçlü mesajlarıyla dikkat çekti.

Serap Paköz kanser teşhisi aldı Paköz, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Dostlar, bir süredir sahne arkasında büyük bir hazırlık vardı ve artık sizinle paylaşma vakti geldi. Yaklaşık bir ay önce, hayatıma 'Kanser' kelimesi girdi ama ben onu bir son değil, yeni bir 'ben'e giden yolun başlangıcı olarak kabul ettim. 10 Mart gecesi sağlıklı bir kadın olarak yattım 11 Mart'ta "Meme kanseri" tanısı konmuş bir kadındım. 30 Mart'tan beri kemoterapi yolculuğum devam ediyor ve bugün, o meşhur kuaför durağındayım.

Serap Paköz kanser teşhisi aldı Saçlarımın dökülmesi bu yolun bir parçası.. Sarsıldım mı? Evet. Ama pes ettim mi? Asla! Bu videoda gördüğünüz sadece bir saç kesimi değil; bir kabulleniş, bir özgürleşme ve yepyeni bir stilin doğuşu. Bandanam ve berelerimle bu yolculuğu zarafetle yürüyeceğim. Dualarınız ve güzel enerjiniz benimle... Saçlarım veda ederken, ruhum daha gür bir sesle şarkı söylüyor.

Serap Paköz kanser teşhisi aldı Dökülen her saç telini, yerini şifaya bırakan eski bir anı gibi uğurluyorum. Perukların arkasına saklanmaya değil; bu süreci tüm gerçekliğiyle kucaklamaya çalışacağım. Detayları kendi kişisel hikayem ve tecrübem üzerinden paylaşacağım. Yine kişisel deneyimlerim üzerinden sorularınız olursa cevaplarım. "Meme kanseri" konusunda ben de başka bir bakış açısıyla farkındalık oluşturabilirsem mutlu olurum. Hepinize sağlıklı günler dilerim. Hayatın her mevsimine eyvallah... Biz bu yoldan çok daha parlak bir ışıkla geçeceğiz.”

Serap Paköz kanser teşhisi aldı Paköz’ün bu duygu yüklü paylaşımı kısa sürede çok sayıda kullanıcıya ulaştı. Sosyal medyada ünlü sunucuya destek mesajları yağarken, takipçileri geçmiş olsun dileklerini iletti.

Serap Paköz kanser teşhisi aldı Uzun yıllardır televizyon dünyasında yer alan Paköz, özellikle kadın programlarıyla tanınan bir isim olarak öne çıkıyor. Ünlü sunucunun hastalığını açık bir şekilde paylaşması, farkındalık açısından da önemli bir adım olarak değerlendirildi.

