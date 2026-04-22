İngiltere Premier Lig'de Burnley'i deplasmanda 1-0 mağlup eden Manchester City, bitime 5 maç kala liderliğe yükseldi. Ligde 20 puanda kalan Burnley ise Wolverhampton Wanderers'ın ardından küme düşen ikinci takım oldu.

İngiltere Premier Lig'de zirve mücadelesi veren Manchester City, Burnley ile deplasmanda karşılaştı.

HAALAND 3 PUANI GETİRDİ

City, Turf Moor'da oynanan müsabakayı 1-0'lık skorla kazandı. Pep Guardiola'nın ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Norveçli yıldız Erling Haaland kaydetti.

CITY ZİRVEYE, BURNLEY 2. LİG'E

Ligde üst üste üçüncü galibiyetini alan Manchester City, puanını 70 yaparak averajla Arsenal'ın önünde zirveye yerleşti. Premier Lig'de 20 puanda kalan Burnley ise Wolverhampton'ın ardından küme düşen ikinci takım oldu.

Manchester City, ligdeki bir sonraki maçında Everton ile deplasmanda karşılaşacak. Ligden düşmesi kesinleşen Burnley ise Leeds United'a konuk olacak.

