Yozgat'ın Yerköy ilçesi Haşim Kılıç Mahallesi'nde İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında durdurulan şüpheli bir otomobildeki D.Ç. ve M.A. isimli şahısların üzerinde yapılan aramalarda, Alman Nazi subayları tarafından kullanıldığı belirtilen asırlık 3 adet tabanca ile bu tabancalara ait 3 boş şarjör ele geçirilerek konuyla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

